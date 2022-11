La novia de Chyno Miranda por fin rompió la barrera del silencio

En medio de la polémica situación que rodea al cantante Chyno Miranda, quien el pasado 2 de noviembre fue trasladado desde el centro de rehabilitación Tía Panchita a una clínica privada, la novia del artista emitió un comunicado en las últimas horas.

Por Revista Ronda

A través de su cuenta de Instagram, Astrid Falcón, quien se dice es la responsable de la situación que vive actualmente el criollo, por supuestamente suministrarle droga, decidió compartir con sus seguidores una publicación donde escribió sobre el caso de Miranda.

“Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto, Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”, escribió la actual pareja de Chyno Miranda.

“Todos los mensajes y oraciones se las pueden dejar a Jesús en su cuenta @chynomiranda. Les hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes”, acotó Falcón para los fanáticos del intérprete de Cariño mío.

Por otra parte, en el mismo comunicado la mujer informó que algunas personas han creado cuentas alternas con su nombre para posiblemente publicar información falsa con el fin de dañar la integridad de Chyno. “Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús, no coloco fotos y solo tengo esta cuenta @ing_astrid_dayana_falcon es mi única cuenta oficial, por favor ayúdenme a reportar cuentas alternas”.

“Pedimos respeto, no se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos, no engañen a la comunidad de Jesús, él mismo será quien de declaraciones como hasta ahora lo ha hecho, le debe mucho a su fanaticada, mientras tanto yo @ing_astrid_dayana_falcon estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús”.

