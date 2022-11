Nueva versión de «El juego» se estrenará

Con motivo de su llamado Aniversario 50+1, el Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas estrenará el próximo 12 de noviembre de 2022 una nueva versión teatral de la obra El juego, escrita en 1976 por la actriz -devenida luego en afamada dramaturga y libretista de teatro y televisión- Mariela Romero.La pieza teatral -concebida como referencia obligatoria en el mundo de la dramaturgia venezolana- llegará ahora bajo la dirección del actor Rafael Gil, quien se estrenará realizando una puesta en escena con poca utilería, escenografía y vestuario, así como afianzado en un arduo trabajo de investigación actoral sobre las dos protagonistas de la historia, Ana I y Ana II, interpretadas por las nóveles y jóvenes actrices Lenny Rivas y Valeria Madera, respectivamente.El juego -drama influenciado por el llamado teatro de la crueldad- es una obra sobre la violencia omnipresente de un tercero hacia dos mujeres, sometidas en un lugar abyecto y solitario, donde pasan su tiempo entre juegos, manifestando dependencia, modos de manipulación y control entre ellas, accionar que se mantiene durante los 68 minutos que dura la obra.

Rosa de la noche (1980), El vendedor (1984) y Esperando al italiano (1987) son otras de las recordadas obras teatrales de Romero. No obstante, El juego ha sido la más representada y premiada. En su momento, fue distinguida con el Primer Premio en el Concurso Literario de Obras de Teatro de la Prevención del Delito del Ministerio de Justicia (1976) y casi inmediatamente después, se estrenó en la Sala Rajatabla del Ateneo de Caracas con gran éxito de crítica y público.Más de 5 décadas de investigación y formación teatralEl Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas se dedica a la investigación y formación teatral desde su creación en 1971, por los recordados maestros Anna Julia Rojas (1898-1989), Horacio Peterson (1922-2002) y Esteban Herrera (1924-1998). Todos honrados con el Premio Nacional de Teatro en 1982-1983, 1984-1985 y 1996-1997, respectivamente.El organismo bajo la dirección de Carmen Jiménez -mejor conocida como la “Negra”- y la Coordinadora docente, Gryselt Parra, invitó a Rafael Gil a dirigir El juego.Gil, quien es docente del Laboratorio e integrante de la agrupación teatral Escena de Caracas, es conocido también en el cine por sus trabajos en 900pánico (Hernán Jabes, 2003), Libertador Morales, el justiciero (Efterpi Charalambidis, 2009), Nostalgia (Gustavo Rondón, 2011), Bolívar, el hombre de las dificultades (Luis Alberto Lamata, 2013) y Muerte en Berruecos (Caupolicán Ovalles, 2018), entre otros.También forman parte del equipo las docentes del Laboratorio, Andreina Polidor y Bethania Yánez, encargadas de la asistencia de dirección. Ambas son reconocidas como directora y actriz respectivamente del Grupo Teatro de La Penumbra, ganadoras este año del Premio Issac Chocrón por su propuesta teatral This is Salem (2021).En el vestuario y maquillaje está Nadeschda Makagonow, integrante a su vez de la agrupación Escena de Caracas, actriz de teatro y cine de gran experiencia; en el diseño de iluminación se encuentra el experimentado maestro Víctor Villavicencio; como asesor vocal se contó con el profesor Jhonny Rivas; y en la producción general el Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas.La historia de Mariela Romero estará desde principios de noviembre hasta la primera semana de diciembre en el teatrino del Laboratorio, los sábados y domingos a las 4:00 pm. También pueden reservar las entradas por el 0212-577.53.66 y el 0424-216.72.45.Con información de Nota de prensa