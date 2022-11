Los familiares del soldado Ángel Gabriel Escalona Mata denunciaron ante el Ministerio Público la muerte de este joven que falleció mientras hacía labores en el Metro de Caracas.

Según denunciaron los familiares, al joven le cayeron dos durmientes, que son las vías por donde se movilizan los trenes.

“Falleció trabajando en el metro y hasta el sol de hoy no me han dado explicación. Lo único que me dijeron es que estaba trabajando con un container y le cayeron varias vigas pesadas”, señaló la madre del soldado, Deisy Mata, tras entregar su denuncia en el MP. Esto según un video publicado por La TVCalle.

Mata exigió justicia en el caso de su primogénito. “Con esto no me van a regresar a mi hijo porque no fue un perro que murió allí. Es mi hijo y era un niño de 22 años que estaba empezando a vivir”, añadió.

Denuncian muerte del soldado mientras hacía labores en el Metro

Además, los familiares de Escalona Mata señalaron que prestaba servicio en el cuartel en Charallave, donde estuvo hasta el mes de septiembre.

Posteriormente, le propusieron trasladarlo a trabajar en el Metro de Caracas. Esto con la promesa de ofrecerle un puesto estable.

“Los militares lo agarran para llevarlo a trabajar en el Metro (…) y ellos le daban esperanza de que quedaría fijo allí”. Así lo dijo la madre de la víctima.

Por su parte, la novia del soldado Anairis Rudas, aseguró que el joven no recibió ningún tipo de adiestramiento o entretenimiento para trabajar en el sistema de transporte subterráneo.

Además, señaló que nunca entró a la nómina de la empresa Metro de Caracas y que no le notificaron la muerte de su pareja a tiempo, sino dos horas después del deceso.

Asimismo, destaco que a pesar de que Escalona ruedas falleció el 28 de octubre aún no han recibido los hechos oficiales sobre la muerte de su pareja.