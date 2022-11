Horóscopo del 10 de noviembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 10 de noviembrede 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Tu pareja te dará una sorpresa en lo que respecta al tema de salud, no debes de asustarte pues se trata de una noticia positiva ya sea el alta de una enfermedad o un posible embarazo, por lo que será un buen día para festejar. En este día te parece que es más importante que nunca llegar a un mejor equilibrio entre lo que hay dentro de ti y el mundo exterior. Y es algo en lo que tienes toda la razón. El primer paso con este fin es sencillo, pero decisivo.

TAURO

Es un buen día para que comiences a cumplir todas esas promesas que has dejado la deriva y, es que tu pareja ya lleva todo un inventario de ellas y muy probable se empiece a cansar de que no las has llevado a cabo, por lo que va siendo buena hora para reflexionar sobre esta situación. Esperas mucho de este negocio, y tienes buena razón para hacerlo, pues has puesto corazón y alma en ello. Pero es importante que no te quedes en el mero lanzamiento y la idea. La soledad es una mala consejera, y la obsesión por salir de ella te está llevando a tomar decisiones precipitadas.

GÉMINIS

Este jueves es un buen día para presumir a tu pareja y sacar a la luz esa felicidad que estás viviendo con ella, ya que han llevado una relación en secreto que no ha sido bien aprovechada, no tengas miedo al qué dirán, a fin de cuentas ellos no están viviendo la misma magia que tu. Hay algo en tu talento y tu manera de hacer las cosas que brinda un extra singular, que nadie más puede brindar, y que por ello debes insistir en brindar.Disfruta del silencio, y de la calma que trae aparejada. Hoy es una gran oportunidad para disfrutarlo.

CÁNCER

Los reproches que te da tu pareja te calan bien hondo y provoca que te molestes al instante. Sin embargo, lo que te choca te checa y ese es el punto de tu furia, ya que si tienes una pareja es para complacerla y hacerla sentir segura. Esa idea que tienes es buena, y puede ser muy productiva. El problema es que no puedes llevarla a cabo por ti mismo, y necesitas ayuda y colaboración, desde los recursos necesarios hasta su orquestación. Tu corazón marca el ritmo de tu vida. Por ello debes cuidar su fuerza y su salud.

LEO

Debes cuidar tus palabras cuando se trata de la familia por parte de tu pareja, ya que debes recordar que cuando te encuentras con alguien debes respetar su espacio y a las personas que vienen en el paquete. Es mejor no navegar ciertas aguas y respetar los afectos. Este es un buen día para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero. Te da miedo el fracaso, y eso es natural, pero en este caso no debes tenerlo. Acalla las voces que te llaman la resignación y la calma. La insatisfacción no es mala, es necesaria, pues es la que impulsa a buscar, a ser, a renovarte.

VIRGO

A tu pareja no debes verla como tu rival, sino alguien que te impulse para alcanzar tus sueños y viceversa, no deben de competir, ya que eso puede causar una fractura en su conexión, al contrario, deben aprender uno del otro. Este es un buen día para reconocer a quien está a tu lado, invirtiendo todo para sacar adelante ese proyecto.Vives en un ciclo de transformación constante. Si te aíslas, rompes ese circuito, y te pierdes de todo lo que el mundo puede darte.

LIBRA

Es un buen día para decirle a tu pareja todo lo que no te parece de la relación, al igual que ella te podrá decir sus inconvenientes, por lo que deberán soltar todo aquello que tienen guardado y que está mermando la comunicación y la conexión, deben sacarlo todo y seguir adelante. No pases de esas personas que te ofrecen ayuda y asesoría, pues te vendrá bien un impulso extra. Hoy debes cuidar con especial énfasis de tu corazón. Es hora de renunciar a esos alimentos que lo dañan o alteran su buen funcionamiento.

ESCORPIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, no es un buen día para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural. No atraviesa por un buen momento, aunque no lo sepas. No debes añadir más presión a la que ya sufre. Si el cansancio es fuerte, hay que descansar. Al final de cuentas, eres tu propia herramienta y tu centro de trabajo.El equilibrio del cuerpo es un delicado equilibrio que puede romperse en un instante. Las emociones más descontroladas lo amenazan con mayor frecuencia.

SAGITARIO

El orgullo es uno de tus puntos débiles que pueden afectar tu relación, ya que en los momento más difíciles no dejas que esa persona te ayude, cuando muchas veces ella podría ser la clave para que te sientas mejor, por lo que debes dejar esa debilidad a un lado y abrirle más tu corazón. Hoy debes realizar esa solicitud de mejora que llevas pensando desde hace tiempo. No puede esperar más. No puedes ocultarte de esos temores que no puedes resolver, pero sí puedes comenzar a vencerlos.

CAPRICORNIO

Mhoni Vidente asegura que el amor crea un nuevo territorio, en donde dos viven y se aventuran en lo desconocido. Bajo esa idea: ¿Importa que tu pareja te pida que se vayan a vivir juntos? ¿Va a cambiar tu vida positivamente? Este día va a quedar marcado en tu memoria como el primero de tu independencia.La vida es un viaje en el que, en los hechos, vamos a solas. Las elecciones que cuentan, los errores que enseñan y las revelaciones que nos despiertan.

ACUARIO

En los últimos días has estado muy ajetreado por las obligaciones del día a día, pero no por eso debes dejar de descuidar tu relación de pareja, ya que eso puede provocar un distanciamiento que desencadenará hasta una posible ruptura por falta de atención, por lo que debes de revertir ese problema. Tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y de generar patrimonio. También, y sobre todo es una manera de forjar tu carácter y fortalecer tus habilidades. La creatividad es la evidencia de tu mente vive y está sana. Sumirse en la rutina solo la reduce y la confina.

PISCIS

Debes de dejar todos eso malos pensamientos que te están atormentando y contagiando a tu pareja, necesitas vivir más el presente y disfrutar de esa conexión que estás teniendo. El tema del día va a ser cómo hacer dinero, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo con menos esfuerzo… La respuesta es muy simple, pero requiere de gran esfuerzo. Tienes que cuidarte de esos dolores de cabeza. No tanto por esas molestias, sino por lo que hay detrás de ellas.