Jennifer Aniston reveló que luchó contra la infertilidad

“Fue un camino desafiante para mí tener hijos”, dijo Jennifer Aniston a la revista Allure en una entrevista en la que también habló sobre su lucha desesperada por formar una familia y el amargo arrepentimiento por no congelar sus óvulos, admitiendo que “ese barco ha zarpado”.Aniston compartió por primera vez su historia personal sobre la búsqueda de tener hijos. En diálogo con Allure mientras hablaba sobre su línea de cuidado del cabello LolaVie, la actriz contó sobre los dolorosos rumores de embarazo que la acosaron durante años, revelando que detrás del escrutinio había una lucha secreta contra la infertilidad.“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante”, dijo Aniston al medio. “Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente difícil”, señaló. “Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”.La ganadora del Globo de Oro por la serie “The Morning Show”, de 53 años, admitió a la publicación que está arrepentida por no haber tomado la decisión de congelar sus óvulos cuando era más joven y ahora ya es muy tarde. “Ese barco ha zarpado”, afirmó.

En el medio de todo ese proceso para tener un bebé no ayudó la separación de su esposo Brad Pitt en 2005 después de cinco años de matrimonio y las suposiciones hirientes de que eligió una carrera en lugar de tener hijos. “Fueron mentiras absolutas”, dijo Aniston sobre la “narrativa de que yo era simplemente egoísta… Solo me importaba mi carrera”.También criticó las especulaciones de que su ex esposo se divorció de ella porque “no le daría un hijo”, y señaló que los constantes rumores sobre su relación hicieron que su batalla contra la infertilidad fuera aún más difícil puertas para adentro.Aniston no dio ninguna línea de tiempo sobre los tratamientos a los que se sometió señaló que fue simplemente “hace varios años”.Pero ahora dijo que “no se arrepiente” de cómo funcionaron las cosas: “De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más ‘¿Puedo?’ Ya no tengo que pensar en eso”.“Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años, pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por pasar por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, dijo Aniston.

“Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas mierdas. De lo contrario, me habría quedado atrapado siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa. Me siento mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40?, sentenció.Esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood habla sobre el impacto que han tenido en ella los chismes sobre su vida personal. En 2016, escribió un ensayo mordaz para el Huffington Post abordando los informes falsos de embarazo en ese momento, diciendo: “Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta”.“Podemos decidir por nosotros mismos qué es hermoso en lo que respecta a nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra”, escribió. “Tomemos esa decisión por nosotras mismas y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos miran como ejemplos. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos para determinar nuestro propio ‘felices para siempre’ para nosotros mismos”.Aniston agregó en ese momento: “Me cansé de ser parte de esta narrativa. Sí, es posible que algún día me convierta en madre, y dado que lo estoy exponiendo todo, si alguna vez lo hago, será la primera en hacerlo. Pero no estoy en busca de la maternidad porque me siento incompleta de alguna manera”.También habló sobre el tema a The Hollywood Reporter en diciembre pasado y dijo que “solía tomarlo todo de manera muy personal” en ese momento. “Es como, ‘No tienes idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo tener hijos’ No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable”, dijo.Y siguió en la era de las redes sociales, señaló Aniston, quien también estuvo casada con Justin Theroux de 2015 a 2017.“Lo que los tabloides y los medios le hicieron a la vida personal de las personas en ese entonces, la gente normal lo está haciendo ahora [en las redes sociales]”, dijo la estrella de “The Morning Show”.“Ahora tienen las redes sociales donde un troll o como sea que los llamen y acosan a la gente en las secciones de comentarios. Así que simplemente cambió de manos en cierto modo. Y no sé por qué hay una racha tan cruel en la sociedad. A menudo me pregunto en qué se divierten”.Con información de La Patilla