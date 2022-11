¿qué dicen los especialistas sobre casos sospechosos?

1492009

Desde la última semana de octubre se ha difundido información a través de redes sociales sobre casos sospechosos de fiebre tifoidea en Venezuela, específicamente en Caracas y Carabobo. Aunque los especialistas no descartan la presencia de la infección en el país, aseguran que el Ministerio de Salud es quien debe informar al respecto.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, explicó que se reportaron casos sospechosos en el país, clínicamente compatibles con fiebre tifoidea y que se encuentran bajo estudios. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación por parte de las autoridades sanitarias que ya están informadas sobre las sospechas.

«Lo llamativo es que lamentablemente en Venezuela el reporte epidemiológico semanal no ha sido publicado desde el 2016. Por lo tanto, no se puede decir que los hay, pese a que haya casos altamente probables», afirmó Figuera Esparza en entrevista con El Pitazo.

Fiebre tifoidea: ¿hay casos recientes en Venezuela?

El médico infectólogo indicó que de acuerdo con información preliminar realizada por especialistas, los presuntos casos de fiebre tifoidea parecieran estar relacionados a un evento puntual a principios de octubre, donde probablemente el consumo de un tipo de ensalada pudo ser la fuente de contagio en común de estas personas que han estado hospitalizadas en clínicas de Caracas.

Aseguró que de confirmarse esa fuente de contagio de la enfermedad, las autoridades del Ministerio de Salud que no han informado sobre los presuntos casos, deben investigar a fondo quién preparó la comida y si esa persona no está infectada, se debe buscar el origen de los alimentos para descartar el problema y que no se extienda mucho más.

¿Cómo se transmite la fiebre tifoidea?

La fiebre tifoidea es una infección producida por la bacteria Salmonella Typhi y su transmisión es fecal-oral, a través de agua o alimentos contaminados. Es exclusiva de humanos y las personas que están enfermas o los portadores sin síntomas que eliminan la bacteria por las heces pueden transmitir la enfermedad a otros individuos que consuman una comida o agua contaminada, de acuerdo con Figuera Esparza.

La infección también se puede transmitir de manera indirecta a través de superficies en contacto con excretas. Es decir, si una persona hace uso del inodoro contaminado y no se lava adecuadamente las manos, puede contagiarse.

Incluso tras la desaparición de los síntomas, el enfermo puede seguir siendo portador de la bacteria y transmitirla a través de las heces.

En el caso de la transmisión por agua contaminada ocurre al beberla o al usarla para preparar alimentos crudos, como vegetales o pescado.

¿Es motivo de alarma la posible aparición de fiebre tifoidea?

Manuel Figuera Esparza aseguró que de confirmarse la presencia de la fiebre tifoidea en el país no se debería generar una alarma, pero consideró que es necesario impulsar las medidas desde el punto de vista preventivo. No solo con esta enfermedad sino para cualquier infección que pueda ser de contagio por alimentos o agua contaminada.

«Uno insiste en que las autoridades deben hacer las cosas de la mejor manera. El llamado de atención es que hay problemas infecciosos que pueden ocurrir en distintos países y no es culpa del Estado, pero sí es responsabilidad de las autoridades su accionar con respecto a estos brotes que puedan ocurrir», sentenció.

Expertos advierten que el agua que llega por tuberías no recibe tratamiento completo

Precisó que los desastres naturales aumentan el riesgo de infección de distintas enfermedades. Cuando hay desbordamientos se pueden contaminar las aguas y ocasionar infecciones, es por ello que el Estado debe garantizar el suministro de agua potable en las comunidades más vulnerables para evitar contagios.

«Hay que prevenir, orientar, educar y vigilar. De igual manera, informar si hay un problema presente para que el personal médico esté atento y pueda diagnosticar los problemas y actuar en concordancia», dijo el médico infectólogo.

Estar atentos a los síntomas

Huniades Urbina Medina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, explicó que la fiebre tifoidea es una enfermedad endémica en Suramérica y un marcador de pobreza, una realidad de la que no escapa Venezuela. Por lo tanto, indicó que al no haber información ni hacer los correctivos pertinentes para contener la enfermedad, se pudieran presentar más casos.

¿Cómo evitar la fiebre tifoidea?

Exhortó a la población a acudir al médico al momento de presentar cualquiera de los síntomas asociados a la enfermedad y aseguró que es una infección de fácil control siempre y cuando se haga el diagnóstico a tiempo. De lo contrario puede ocasionar hasta la muerte, pese a tener un índice de mortalidad por debajo del 1%.

Una persona contagiada de fiebre tifoidea puede presentar fiebre prolongada, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. En algunos pacientes salen erupciones y otras complicaciones si no se realiza la medicación indicada.

¿Cuándo se reportó fiebre tifoidea por última vez?

De acuerdo el último boletín epidemiológico publicado por las autoridades sanitarias de Venezuela, en 2016 se reportaron nueve casos sospechosos de fiebre tifoidea. En 2015 también hubo un registro de tres personas con la enfermedad y en 2014 se registraron cuatro casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 21 millones de personas en el mundo y mueren entre 128.000 y 161.000. Las comunidades sin acceso a agua potable salubre ni sistemas de saneamiento adecuados y los grupos vulnerables, en particular los niños, son los que más riesgo corren de padecer la enfermedad.

¿Cómo evitar enfermarme de fiebre tifoidea?

La fiebre tifoidea es una enfermedad habitual en lugares con sistemas de saneamiento deficientes y sin agua potable. Por ello es indispensable seguir las siguientes recomendaciones de especialistas para evitar enfermarse:

Hervir el agua cuando se tenga dudas de su buena calidad. Es recomendable agregarle cloro

Lavar bien los alimentos, especialmente si se van a consumir crudos, como es el caso de frutas y hortalizas.

Evitar el consumo de alimentos fuera de casa y de ser así, asegurarse que la comida no esté cruda.

Lavarse bien las manos con agua y jabón al momento de ir al baño y para manipular cualquier alimento.

Fiebre tifoidea: sigue estas recomendaciones para evitar el contagio

La vacunación contra la fiebre tifoidea también es importante para prevenir y controlar la enfermedad. Sin embargo, Huniades Urbina Medina aseguró que en Venezuela no hay disponibilidad de las vacunas, pese a estar aprobadas para ser aplicadas a partir de los 2 años de edad en su presentación inyectable en jeringa precargada de 0,5 cc.

En diciembre de 2017, la OMS precalificó la primera vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea. Esta proporciona una inmunidad más duradera que las vacunas más antiguas, requiere menos dosis y se puede administrar desde los seis meses de edad.

La vacuna se utiliza actualmente en la inmunización sistemática de países afectados por la fiebre tifoidea, con prioridad de aquellos con mayor carga de la enfermedad o niveles superiores de resistencia a los antimicrobianos. Con unos buenos niveles de cobertura, la vacuna ayudará a reducir el uso frecuente de antibióticos, lo que retrasará la progresión de la resistencia de la Salmonella typhi a los antibióticos, según la OMS.

Mairen Dona LópezGran Caracas

