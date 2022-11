Chile | Acusan a funcionario de suplantar las funciones del Alcalde de Antofagasta y directivos del municipio

Una denuncia a la Contraloría General de la República realizó el concejal Luis Aguilera (RN) en contra del alcalde Jonathan Velásquez Ramírez (IND. ex Evopoli) y el funcionario Rodrigo Silva Alvarado, por posible suplantación de funciones y mal uso de recursos públicos.

Lo anterior, según se desprende de la presentación del concejal, debido a que “el Ex director de Emergencias y Operaciones y actual director del área de Cultura, Arte y Patrimonio de l. Municipalidad de Antofagasta – en adelante IMA- se tomaba atribuciones que no le correspondía a su cargo, cuyas actividades están definidas por decreto, suplantando labores de otros funcionarios“.

Asimismo, indica la presentación, “El alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, permitía que el director se tomara atribuciones que no le competían“, además de que Rodrigo Silva “instruyera sin facultad alguna, a otros directores, y personas no dependientes de su área“.

Por esta razón, Aguilera solicita a la Contraloría “un pronunciamiento, revisión y fiscalización de si existe o no, falta de servicio por parte de la primera autoridad comunal Jonathan Velásquez Ramírez y el director Rodrigo Silva Alvarado, tras las acciones realizadas, que contravienen el estatuto administrativo para funcionarios municipales, previstos en la Ley Nº 18.883″.

Cabe destacar que la Contraloría ya se pronunció respecto a otra denuncia del concejal Aguilera, estableciendo que no procede que abogados del municipio representaran al alcalde en dos procesos judiciales de índole personal. Una situación que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público, designándose al fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela, mismo persecutor a cargo del caso Karen Rojo, quien ya instruyó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

En su presentación el concejal Aguilera presenta como pruebas diversos documentos que forman parte de los llamados “Plan 9 Papers”, más de 700 páginas de conversaciones en Whatsapp del círculo interno del Alcalde Velásquez dados a conocer mediante el poder judicial por Yamile Guzmán, ex Administradora Municipal y de Marco Ascencio, ex director de asesoría jurídica del municipio, denominados como “Chat completo del grupo de WhatsApp ‘equipo chico JV’” y “Chat completo del grupo de WhatsApp ‘equipo JV‘.

Respecto a su denuncia, el concejal Luis Aguilera indicó que los documentos “darían cuenta de que el señor Rodrigo Silva, ex director de Operaciones del municipio y actual director de Cultura, habría efectuado funciones (planear potenciales desvinculaciones de distintos trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, dedicarse a trabajo que sería exclusivo de la alcaldía, etc) que no competen a su labor mandatada, según contrato“.

Añadió además que ” Lo anterior, habría estado siempre bajo conocimiento del señor alcalde de la comuna“.

Asimismo, el concejal indicó que reitera su compromiso “y labor mandatada por ley de fiscalizar el buen uso de los recursos municipales y la gestión de la autoridad comunal“.

“ALCALDE” EN LAS SOMBRAS

En los llamados Plan 9 Papers se advierte que Rodrigo Silva entrega instrucciones al propio alcalde de la comuna y otros funcionarios. Incluso se puede apreciar como en sesiones de concejo municipal realiza instrucciones al alcalde Velásquez sobre lo que debe decir en sus intervenciones, lo que después Velásquez repetía textual.

Además de ser administrador de los grupos en whatsapp es quien emitió algunas de las frases más denigrantes y violentas en los chats del grupo, en las cuales incluso se refiere a dos mujeres con durísimos epítetos aludiendo a sus genitales. Pese a ello, el alcalde Velásquez solamente realizó un enroque, moviéndolo a la dirección de cultura, donde precisamente trabajan algunas de las personas que fueron víctimas de sus dichos ofensivos.

Cabe destacar que Silva fue Director de Operaciones del municipio desde el periodo de la ex alcaldesa Karen Rojo, actualmente prófuga de la justicia tras ser condenada por fraude al fisco. No solo fue ratificado en el cargo por Jonathan Velásquez, sino que además pasó a ser pieza clave de su administración formando parte del círculo de hierro del edil.