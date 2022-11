Niños denunciados como desaparecidos en Caricuao están con su madre en Cúa

Dos hermanitos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado martes en la UD3 de Caricuao, se encuentran con su madre, quien se los llevó porque su ex pareja, padre de los niños, impedía que se vieran.

La aparición de los niños fue informada en el Instagram de Douglas Rico, director general del Cicpc, donde expresó que la difusión masiva de una imagen indicando que dos niños de 10 y 7 años, se habrían extraviado de la UD3 de Caricuao, Caracas, alertó a los funcionarios de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales, quienes de inmediato, iniciaron el proceso de investigación correspondiente, determinándose que los niños se encuentran sanos y salvos junto a su madre en Cúa, estado Miranda.

Al tener conocimiento de esta información, los funcionarios del Cicpc entrevistaron a la madre de los niños, quien indicó que se fue del país y dejó a los pequeños a cargo de su padre; sin embargo, con el pasar del tiempo este no le permitía comunicación con sus hijos, así que decidió retornar y reencontrarse con ellos, pero su ex pareja le prohibía la comunicación y el contacto físico con ellos, a pesar, de no tener una orden judicial que prohibiera dichos encuentros.

La mujer optó por buscar a los pequeños cuando se dirigían a sus tareas dirigidas y llevarlos a su residencia actual en Cúa. El Cicpc verificó que los niños están en buen estado de salud.