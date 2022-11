España | He comprado los AirPods más baratos de AliExpress y esta es mi experiencia

AliExpress ofrece productos de todo tipo de precio, aunque es bien conocido por aquellos que son económicos. Tenía ganas de volver a comprar auriculares económicos, tal y como hice el año pasado para compararlos con los tope de gama de Apple. Así que, me decidí a bucear en todo lo que ofrece. ¡Bingo! Encontré unos AirPods de AliExpress por poco más de 4 euros, concretamente 4,90 euros con el envío incluido. Una réplica a caballo entre los AirPods de 3ª generación de 2021 y los de 2ª. Me explico, los auriculares son un clon de los de 3ª generación, pero la caja es idéntica a los de 2ª, no tan alargada. Así que, realicé mi compra y esperé la llegada para ponerme manos a la obra.

Los AirPods de AliExpress

Fue el 27 de octubre, cuando me decidí a solicitar estos auriculares, que llevan el curioso nombre de Air Pro 4. En dos semanas, concretamente, el día 9 de noviembre, los he recibido en mi domicilio. Lo primero que llama la atención es lo fidedigno que es el producto, calcado de cualquiera de Apple. Cuando abres la tapadera, se nota que están ofrece demasiada resistencia, y los auriculares encienden una luz azul en la caja y un piloto verde.

Un empaquetado muy básico, pero hablamos de un producto de menos de cinco euros. Así que, me decidí a emparejarlos para ver cuál era la calidad de audio. En el paquete se incluye un pequeño cable de conexión Lightning para cargarlos, pero para mi sorpresa, el cable no funcionaba.

Tuve que utilizar otro que tengo en casa y empezó el proceso de carga, durante el cual el dispositivo enciende una pequeña luz, como los originales. Emparejarlos me costó bastante, de hecho, tuve que preguntarle al comprador, porque tras apretar el botón, el dispositivo no aparecía ni en mi teléfono ni en el ordenador ni en ningún dispositivo. Me indicó que debía tenerlo cargando de 2 a 3 horas, algo que me parecía un despropósito. La cuestión es que los estuve cargando unos 15 minutos y por fin pude comenzar el proceso de emparejamiento.

Lo primero que llaman la atención es que una vez que los en parejas puedes comenzar a utilizarlos inmediatamente, pero mi iPhone detectaba que se trataba de un tipo de AirPods falsos, cosa que no es de extrañar porque es así.

Pero lo que importa es comprobar cómo se escuchan. Si bien el año pasado hice un experimento similar con otros auriculares del mismo precio, aquí hay que decir que la calidad de audio ha mejorado. Con los del año pasado, era como escuchar música a través de un antiguo teléfono

Con esto, la calidad sigue siendo muy pobre, aunque el salto cualitativo es enorme. Pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, los auriculares no son más que una mera fachada. Quien los vea por fuera puede confundirlos con los AirPods originales, pero una vez que te pones a escuchar, la cosa cambia.

Hay algo positivo en los auriculares, puedes controlarlo como los originales con el sistema de pulsaciones. Es decir, si haces una pulsación en el auricular derecho, para la canción. Si haces dos seguidas, volverás al inicio de la canción, y si haces una pulsación en el auricular izquierdo, podrás contestar una llamada.

El fabricante indica que cuentan con protección IPX5, es decir, protegido contra el agua en chorros a presión. Esto es algo que no he tenido oportunidad de comprobar, sin embargo, no parecen unos auriculares demasiado resistentes. Por supuesto, y por ese precio, no tiene carga inalámbrica, deberás llenarlos de energía con el cable Lightning.

¿Me compro los AirPods de AliExpress?

Bueno, su precio es menor a 5 euros. No puedes pedir más y, a decir verdad, me ha sorprendido porque son capaces de hacer todo lo que anuncia. La calidad del sonido, a priori, no es mala. Aunque si después te colocas unos auriculares buenos, te das cuenta de que van muy justos. Puedes gastar un poco más, que por 25 € llegas a tener unos auriculares decentes.

Estos solamente tienen cabida como auriculares de reserva o para situaciones muy concreta. La sensación del oído no es mala, son cómodos, dan el pego y parecen unos AirPods de verdad aunque es un producto de pobre factura. Aunque tengo que reconocer que me han sorprendido, me esperaba algo peor y estos AirPods de AliExpress no están nada mal para lo que valen.