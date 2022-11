ASILO POLITICO y Refugio, el plan legal de preferencia de los venezolanos que piensan emigrar Por: Abogada Alexandra Rivas

ASILO POLITICO y Refugio, el plan legal de preferencia de los venezolanos que piensan emigrar.

Cuando le preguntas a la mayoría de los venezolanos sobre su plan para estar legal, la respuesta recurrente es : “pido asilo político”, “pido refugio”, esta respuesta gracias a un efecto llamada que desde hace más de 10 años se ha dado entre quienes encontraron la figura que establece la Convención de Ginebra de 1951, El Estatuto de los Refugiados, la que nace producto de la necesidad de asistir y proteger a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y establece hasta hoy el criterio de quien puede ser un Refugiado o no,

Un refugiado es aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él».

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Los ciudadanos que se ven obligados a salir de su país de origen en situación de persecución, por razones de orientación sexual, raza, religión, u otro tipo de persecuciones que pongan en riesgo, su libertad, sus derechos fundamentales e incluso su vida.

Como dato de esta columna: solo los europeos que pedían refugio antes del año 1951, podían solicitar asilo, naciendo diecisiete años después el Protocolo de 1967, que elimina de la Convención de Ginebra de 1951, El Estatuto de los Refugiados, las limitaciones geográficas y de tiempo.

En 1978, España se adhiere a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el derecho al asilo queda consagrado en la Constitución española ; en 1984 se aprueba la primera ley reguladora del derecho al asilo sobre la condición de refugiado en España.

En España, el derecho de asilo está reconocido en el artículo 13 de la Constitución Española y La primera ley reguladora del derecho al asilo se aprueba en 1984. La última versión de esta ley es de 2009, cuando se incorporan las normas vinculantes de la Unión Europea y otras formas de persecución.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 31 de octubre).

Esta ley recoge todo lo que se puede considerar para los solicitantes no comunitarios o apátridas, y garantiza una protección subsidiaria con principio de no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido.

Regula el derecho de solicitud de protección internacional, y señala que los solicitantes tendrán derechos adicionales tales como asistencia sanitaria asistencia jurídica gratuita, la confidencialidad de todo el procedimiento, regulando así desde la forma de presentar la solicitud hasta su total resolución , marcando en su artículo 31 los programas de acogida cuya finalidad es cubrir las necesidades básicas de estos solicitantes mientras dura el trámite de dicha solicitud; estos programas de acogida lo tramitan centros subvencionados, ONGs, que manejan programas y presupuestos destinados a los solicitantes que dejando todo huyen de sus países y arriban a España sin medios económicos para sostenerse mientras dura su proceso.

Quienes piden este tipo de protección tienen razones infundadas e incluso probadas para no regresar a su país de origen, tal es el caso de los refugiados de Irak, o de la guerra de Siria.

Durante años los solicitantes de asilo de España eran procedentes de Marruecos, Siria, Ucrania y ahora de Venezuela, teniendo los venezolanos un fuerte efecto llamada ante los programas de acogidas que se vieron realmente colapsados por mis connacionales que vieron la posibilidad de un proceso legal que reflejaba la situación social y económica de un país que denunció y ratificó denuncia tras denuncia con cada solicitante, así como la asistencia sanitaria gratuita ante la gran crisis de medicinas y tratamientos desde infecciones respiratorias hasta cáncer, fueron asistidos por la asistencia sanitaria española, que es de las mejores del mundo, los solicitantes venezolanos lograron hasta hace poco avivar la figura legal casi nunca usada de “Razones Humanitarias” que es una residencia excepcional de carácter humanitario que se le ha dado generalmente a ciudadanos venezolanos que no califican para una resolución positiva ante la solicitud de Asilo y Refugio.

