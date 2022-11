EEUU | Biden y Xi buscan definir los términos de su rivalidad en su reunión del G20

El presidente Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, llegan a su primera reunión como jefes de Estado preparados para definir los términos de una rivalidad que ha llevado las relaciones bilaterales a su punto más bajo en décadas.

El cara a cara, previsto para mañana lunes, se producirá en los márgenes de la cumbre de los líderes del G20 en Bali (Indonesia) y podría durar un «par de horas», incluso más, dijo este domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

El objetivo de la Casa Blanca es buscar formas de «gestionar» mejor las diferencias entre las dos potencias; mientras que el propio Xi dijo en octubre que estaba dispuesto a tener buenas relaciones con Washington, siempre que estuvieran basadas en «el respeto mutuo».

La postura de Biden y Xi no es nueva. En su primera llamada telefónica como presidentes en febrero de 2021, justo después de que el estadounidense llegara a la Casa Blanca, ambos intentaron encauzar las relaciones bilaterales tras la crispación de la era de Donald Trump.

Sin embargo, la relación entre las dos potencias sigue en mínimos históricos tanto en el plano económico como geopolítico.

Biden ha mantenido los aranceles que impuso Trump a las importaciones chinas y, además, anunció en octubre nuevas restricciones que buscan truncar la capacidad de China para producir microchips muy avanzados, vitales por ejemplo para el campo de la inteligencia artificial.

It was a productive first day in Cambodia. Looking forward to the East Asia Summit and the trilateral meeting with the Republic of Korea and Japan. pic.twitter.com/Wf4aZGEcT6

— President Biden (@POTUS) November 13, 2022