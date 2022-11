EEUU | Dos aviones antiguos chocan durante espectáculo y no se sabe si hubo víctimas

Dos aviones de guerra antiguos chocaron en el aire este sábado durante un espectáculo aéreo en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, sin que hasta ahora se sepa qué ocurrió con los ocupantes de las aeronaves y si hubo víctimas entre el público.

Según la Administración Federal de Aviación de EE.UU., un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra se estrellaron por causas hasta ahora no determinadas.

«En este momento, se desconoce cuántas personas había en ambos aviones», dijo la FAA en un comunicado.

Sin embargo, Leah Block, portavoz de la Fuerza Aérea Conmemorativa, le dijo a ABC News que se cree que había cinco tripulantes en el B-17 y uno a bordo del P-63.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán la colisión registrada durante el espectáculo Conmemorativo Air Force Wings Over Dallas.

El programa de hoy incluía un desfile de aviones bombarderos, entre ellos el B-17, seguido de escoltas de cazas, incluido el P-63.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en un tuit después del accidente: «hemos tenido una terrible tragedia en nuestra ciudad hoy durante una exhibición aérea. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento».

As many of you have now seen, we have had a terrible tragedy in our city today during an airshow. Many details remain unknown or unconfirmed at this time. The @NTSB has taken command of the crash scene with @DallasPD and @DallasFireRes_q continuing to provide support.

— Mayor Eric Johnson (@Johnson4Dallas) November 12, 2022