EEUU | Resultados de condado clave en las elecciones de EE.UU. se conocerán hoy

El conteo de papeletas en el condado de Clark en Nevada (EE.UU.) terminará este sábado, en una elección que es clave para definir qué partido tendrá el control del Senado.

Las autoridades electorales en Clark acabarán de contar unas 22.000 papeletas de votación restantes y anunciarán al final de la tarde los resultados que serán determinantes en la carrera por el escaño del Senado que se juega en el estado, anunció el sábado el registrador de votantes Joe Gloria en una rueda de prensa.

El candidato republicano Adam Lexalt se enfrenta a la senadora demócrata Catherine Cortez-Masto, que busca la reelección por un escaño en la Cámara Alta.

I’m delighted to receive a 100% score from the @IBEW! I’ll keep fighting to create good-paying union jobs, invest in our innovative economy, and expand our booming clean-energy industry in the Silver State. pic.twitter.com/VnUzqmc6vG

— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) November 6, 2022