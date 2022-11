España | «Puse a seis mundialistas de inicio para ganar»

Diego Simeone atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Atlético de Madrid contra el Almazán, que dio a los rojiblancos el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El Cholo no quería sorpresas y salió con todo desde el inicio. Tras el partido, el técnico argentino valoró positivamente la actuación de los suyos, y explicó por qué sacó tantos mundialistas en el once.

Valoración del triunfo

«La valoro con alegría de volver a ganar. Costó, lo vieron. En el primer tiempo volvimos a tener ocasiones y tardó en llegar el gol. Vino más allá del minuto 30 y no es difícil entrar cuando un equipo de cierra, más allá de las categorías. Es lo lindo del fútbol, se puede competir siempre, sobre todo cuando hay una idea en común, como hicieron los chicos que enfrentamos. Por nuestro lado, el temple de seguir insistiendo y buscando el camino en el segundo tiempo también, para estirar un poco el marcador que nos diera la tranquilidad que últimamente no tenemos».

Un orgullo para el Almazán…

«Me gusta el fútbol en general. Insisto en que estos torneos son muy bonitos, no te permite ni un minuto de relajación, más allá de las diferencias que siempre aparecen en el correr de los minutos. Felicitar al rival y agradecer a la gente que vino del Atlético. Vinieron muchos y nos alentaron todo el partido. No estamos mereciendo tanto cariño como se demostró. Estar juntos nos hace bien y nos hará crecer. Ojalá este parón nos venga bien para limpiar un par de cosas que hay que mejorar».

Un mes para resetear

«A la vuelta ya no va a estar la frase «porque viene el Mundial». Veremos qué novedad tendremos como titulo para encontrar como excusa. La realidad es la que es, no estamos en un buen momento. Hoy hicimos un gran esfuerzo. La actitud de Griezmann fue enorme, por eso es campeón el mundo. Su actitud y la de otro genera compromiso e identificación. Uno se identifica no cuando gana, sino cuando muestra muchas que se mostraron hoy».

Seis mundialistas de inicio

«Los puse para ganar. Necesitamos ganar. Como siempre hemos hecho desde que estamos aquí, he puesto los que creía que podían hacerlo de la mejor manera».

Buena actitud

«La identificación. Me identifico con algo cercano, que lo siento propio. Tenemos una forma de hacer desde hace muchos años, trabajamos en esa línea y cuanto más cerca estamos de ese punto, del trabajo, del esforzarse para un objetivo. Estamos más cerca».

Cosas a mejorar

«Tendríamos que sentarnos a charlar para contarte. Hay que mejorar velocidad, intensidad, jugar más en los espacios largos, mejorar la presión tras perdida, más recuperaciones, mas velocidad en espacios chicos cuando el rival te los reduce, ese uno contra uno que te genera romper partidos cuando se traban porque el rival entiende que debe cerrar espacios y sobre todo la ilusión. Lo que más necesitamos recuperar es la ilusión. Ojalá este tiempo nos haga recuperarlo».

Almazán competitivo

«Hemos visto varios partidos del rival, nos esperábamos que pudieran salir el 5-4-1 para generarnos nerviosismo si no entrábamos».