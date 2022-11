España | Rihanna comparte nuevos detalles de su esperada actuación en la ‘Super Bowl’

Rihanna ha regresado al panorama musical y lo ha hecho con un solo objetivo, arrasar. Tras su ausencia musical y su reciente maternidad, muchos han sido los rumores que han acompañado a la artista respecto a cuándo sería su ansiada vuelta a los escenarios, y a la industria con nuevos temas. Especulaciones a las que puso fin la propia cantante el pasado mes de septiembre al comunicar uno de los bombazos del año, su próxima actuación en la ‘Super Bowl 2023’.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario del espectáculo de medio tiempo del ‘Super Bowl’ de Apple Music. Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera”, comentaba Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL. Una noticia que ha causado autentico furor desde entonces, y no es para menos. Pero, ahora, ha sido la propia Rihanna la que se ha pronunciado.

«Nada me hubiera sacado de la casa si no hubiera sido un desafío como ese”, comenzaba explicando para Entertainment Tonight. “Podría sentirme muy cómoda estando en casa, siendo una madre. Actuar en la ‘Super Bowl’ es lanzarme un desafío a mí misma con algo que nunca antes he hecho durante mi carrera discográfica”, agregó.

Dicho evento tendrá lugar el próximo 12 de febrero de 2023 y la intérprete de Umbrella ha dejado claro una cosa, “Voy a estar a la altura de ese desafío». En menos de cuatro meses el mundo entero tendrá la oportunidad de volver a ver a Rihanna subida a los escenarios de Los Ángeles, un hecho muy importante del que parece estar siendo consciente.

“No puedo creer que haya dicho que sí. Cuando lo anuncié, dije: ‘Está bien, no puedo retractarme’?”, confesaba. “Es el sueño de un artista estar en un escenario como ese. Pero es estresante”, sentenció. Unas declaraciones con las que Rihanna ha dejado claro que está muy emocionada de esta nueva aventura en su carrera, a pesar de la presión que supone, pero que se lo tomará como un importante reto personal.