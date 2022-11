Joven salvó a 2 niños pero una pared lo lesionó en Las Salinas

Las lluvias de este jueves, que se prolongaron por más dedos horas, provocaron el desbordamiento de una quebrada en la Calle El Esfuerzo de Las Salinas, donde cinco viviendas quedaron tapiadas y un vecino lesionado cuando rescataba heroicamente a dos niños. “Le cayó la pared en la espalda luego de sacar los niños que estaban en el interior de la casa que fue arrasaba por la quebrada”, expresó Silvita Pérez.El joven identificado como Gabriel Pabón fue atendido en el Hospitalito de Catia la Mar. “Dijeron que lo iban a regresar a su casa por la falta de cama para su hospitalización”.

Las casas fueron tapiadas como al mediodía mientras llovía. “Nos quedamos sin casa. No la puedo ocupar porque está llena de lodo. Me he metido con mis hijos al comando de la Guardia aunque deberían habilitar la casa del Consejo Comunal, porque hay muchas familias que no tienen dónde quedarse”, dijo Marlene Longa.

Yorelis Rojas, otra de las afectadas, señaló que el lodo inundó su casa y se salvaron por el muro que protege la vivienda. Agregó que están esperando por las autoridades, para que les den toda la ayuda necesaria.