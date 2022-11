México | Morena se niega a becar a niñas y niños de escuelas privadas CDMX, acusa Diego Garrido

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Diego Garrido López, informó que fue avalada una reforma que obliga al Gobierno local a dar becas a niñas y niños que cursen la educación básica en CDMX.

Agregó que, el PAN, propuso incluso existieran candados en la Constitución para que no se haga un uso político – electoral de las becas. “Ya que a MORENA le encanta estar de campaña promoviendo y repartiendo programas sociales con fines electorales, pues el oficialismo no aceptó nuestra propuesta y no es extraño en un momento donde varias corcholatas locales asoman la cabeza para el 2024”.

“Además, MORENA y el oficialismo se rehusó también a incorporar a las escuelas de Tiempo Completo en la Constitución para darles un apoyo a más de 4 mil 500 planteles que pudieran tener el horario ampliado y así, ayudar a las madres y padres trabajadores mientras sus hijos están en la escuela”.

“Estamos incorporando en la Constitución que sea una obligación tener un recurso mínimo para inyectar en infraestructura de más de dos mil 800 escuelas de la capital, con la intervención de las y los padres de familia en la ejecución de recursos. Esta fue una propuesta auténtica del PAN”.

Diego Garrido recriminó que MORENA no haya querido apoyar a cerca de 260 mil niñas y niños inscritos en escuelas privadas, pues argumentaron que las becas solamente eran para escuelas públicas y así discriminan a todos.

De cara al escenario político del 2024, el diputado llamó a los funcionarios del gobierno de Sheinbaum a no operar la agenda social con miras políticas y convocó a los ciudadanos a que, de ser amagados o condicionados, denuncien ante la Contraloría local o se acerquen al GPPAN para iniciar procedimientos sancionatorios ante las autoridades.

