México | Proponen remoción de la ombusdman

Rosario Piedra Ibarra es un títere del gobierno federal por lo que exigimos que renuncie a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandó la diputada del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo.

Dijo que si la señora se niega a dejar el cargo el Senado de la República tendrá que actuar y removerla, pues ella ya no puede seguir al frente del organismo.

Piedra Ibarra, como presidenta de la CNDH, emitió en días pasados la recomendación 46/2022 en la que pide al INE su transformación y reivindique el derecho del pueblo a la democracia, lo que generó la indignación de distintos sectores de la sociedad.

“Le exigimos a la señora que renuncie a su cargo; se convirtió en un títere del gobierno federal, acabó con la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, situación que es tremendamente delicada. Hoy la vemos totalmente inclinada hacia las políticas del Gobierno Federal”.

Gómez del Campo calificó de “delicadísimo” que la titular de la CNDH se haya metido en temas que no son de su competencia pidiendo que se acabe con el Instituto Nacional Electoral, en lugar de cumplir con su papel que es la defensa de los derechos humanos de la población, sobre todo ante los más de 135 homicidios que se han cometido en lo que va de este gobierno.

“No la vemos ver haciendo recomendaciones algunas con temas sensibles que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, defendiendo a las víctimas en este país. Hay más de 135 mil homicidios en lo que va de este sexenio y la señora Rosario no ha dicho nada, no ha dicho ni pío”.

“Me parece que solo está cobrando, está a las órdenes del presidente de la República y tristemente destruyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

La diputada federal panista dijo que es necesario que se recurra a todas las instancias nacionales e internacionales como la OEA y la comisión Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar el triste papel que ha venido desempeñando Rosario Piedra, quien ha destruido a la CNDH.

“Tenemos que recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales, que se sepa quién es esta señora, que se sepa cómo este gobierno federal decidió destruir, porque además llegó de manera amañada, con trampas, llegó a la silla con trampas”.

“Hubo votos que no existieron y por eso esta señora está ahí. Morena hizo de las suyas, entonces, me parece totalmente delicado y esperemos que algún día podamos recuperar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que regrese a ser el organismo para el que verdaderamente fue creado para defender a las víctimas, para defender al pueblo, defender a aquellas personas que todos los días ven violentados sus derechos humanos y que hoy no tienen quien las defienda”.

En entrevista, Mariana Gómez del Campo insistió en la necesidad de que se recurra a todas las instancias a denunciar su actitud.

“Vamos a recurrir a todas las instancias, que sepan quien es esta señora, pero también, lo más importante es que el Senado de la República actúe, me parece clave que el Senado actué”.

“Esta señora no debe seguir al frente de la CNDH, se ha encargado de destruirla y se tiene que ir”, concluyó la panista.

The post Proponen remoción de la ombusdman appeared first on Capital México.





Por: Capital México

Autor: Yvonne Reyes

Fecha de publicación: 2022-11-12 14:32:40

Fuente