Caraqueños siguen afectados por interrupción en suministro de agua

1493888

Las fallas en el suministro de agua continúan afectando a los habitantes de Caracas y algunas zonas del estado Miranda. Los ciudadanos reportan que desde hace cinco días no reciben el servicio. Los vecinos también denuncian los constantes cortes de electricidad que perjudican sus actividades diarias.

Los caraqueños aseguran que la falta de agua por tuberías es un problema frecuente que se repite desde hace varios años en sus hogares; se les regula el servicio y solo lo reciben de acuerdo con los días establecidos, pero en la última semana algunos sectores no tienen «ni una gota».

¿Por qué falla la distribución de agua en Caracas?

La suspensión del suministro de agua potable desde el 8 de noviembre de 2022, se debía a una falla en el sistema Tuy II, informó la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), el servicio se iba a interrumpir en algunas zonas mientras realizaban las labores de reparación.

Entre las parroquias afectadas del municipio Libertador se encuentran: Altagracia, La Candelaria, El Recreo, Catedral, La Pastora y San Bernardino, así como algunas zonas de los ejes metropolitanos que corresponden a Chacao y Baruta.

Posteriormente, el 11 de noviembre, la hidrológica estatal notificó a través de su cuenta en Twitter que la avería se solventó y el servicio fue restituido con éxito en la región capital. Sin embargo, este lunes 14 de noviembre, los habitantes de Caracas denunciaron que no se les ha restablecido el suministro de agua y exigen información por parte de las autoridades.

#Atención Hidrocapital informa a sus usuarios y usuarias que ya fue solventada la falla que se presentó en el Sistema Tuy II; en tal sentido, el servicio de agua potable en la región capital ha sido restituido.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas @VTVcanal8 pic.twitter.com/dwhoU8qycq — Hidrocapital (@HidroCapital2) November 11, 2022

Comunidades sin suministro de agua

Los habitantes de La Candelaria son los que reportan más fallas del agua en la zona, incluso aseguran que tienen más de una semana con el problema. Asimismo, indicaron que costear una cisterna no está entre sus posibilidades debido a los altos costos y comprar agua en botellón también se les dificulta por la alta demanda de personas llenando bidones.

«Grave la falta de agua en La Candelaria, cumplimos una semana sin recibir el suministro y las ventas de agua potable están al límite de tanta gente recargando bidones», aseguró Adriana Guzmán a través de Twitter.

Expresidente de Hidrocapital: «Con inversión, en tres años venezolanos tendrían agua de calidad»

La misma situación es reportada por ciudadanos de San Bernardino y Altagracia, consultados por El Pitazo, quienes aseguraron que durante el mes de noviembre las fallas han sido más frecuentes que en meses anteriores. De igual manera, indicaron que logran resolver con las reservas de agua que tienen en sus casas o apartamentos, pero «no es suficiente».

Los Caobos, Sarria, La Florida, Las Palmas, Sabana Grande y Macaracuay son otras de las comunidades en las que sus vecinos reportan la suspensión del suministro de agua potable. Señalaron que han intentado comunicarse con Hidrocapital y no reciben respuestas.

El equipo de El Pitazo intentó comunicarse vía telefónica con autoridades del Ministerio de Atención de las Aguas (Minaguas), pero no obtuvo respuesta sobre las fallas del servicio en Caracas.

80% de los venezolanos sin agua

En octubre, la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano presentó el informe «Sin agua no hay vida», en el cual evidenciaron que más del 80% de la población venezolana no cuenta con agua potable de forma continua. Por lo tanto, las personas están obligadas a consumirla de «fuentes contaminadas, de cisternas o a comprar bidones de manera regular».

89% de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Venezuela presentan fallas

Grecia Mata, una de las presentadoras del informe, afirmó que el Estado venezolano es el responsable directo de la escasez de agua en el país. «Los sistemas de distribución están obsoletos e inutilizados, además, no se aprovechan las bondades de ser un país con una extensa costa. Las plantas desalinizadoras no funcionan y tampoco hay políticas públicas que lleven a mejorar esta situación», señaló.

Cortes eléctricos con frecuencia

Otra de las problemáticas que mantiene a los caraqueños perjudicados son los constantes cortes de electricidad. Afirman que a diario se registran bajones que afectan sus electrodomésticos.

Vecinos de la capital entrevistados por El Pitazo precisaron que en sus viviendas no han tenido falta de luz en la última semana, pero sí fuertes fluctuaciones que se repiten, por lo general, al final de la tarde.

«Hay momentos en los que uno se asoma por la ventana y puede ver que las luces prenden y apagan. En mi casa pasa regularmente en las tardes y son bajones de luz fuertes, incluso desenchufo todos los electrodomésticos por miedo a que se dañen», dijo Ciela Ramírez, habitante de la parroquia San Bernardino.

Lluvias dejan más de 14 zonas de Gran Caracas sin luz

A través de las redes sociales, algunos caraqueños manifestaron su incomodidad por la falta de luz este 14 de noviembre en zonas como Los Cortijos y Bello Monte, sin tener información sobre la falla.

El viernes, 11 de noviembre, los habitantes de la avenida Fuerzas Armadas permanecieron por más de 48 horas sin luz. Un día antes, en la parroquia La Vega, también hubo un corte eléctrico que duró más de 24 horas.

Más de 138.000 fallas eléctricas en lo que va de año

El Comité de Afectados por Apagones registró 27.569 fallas eléctricas en Venezuela durante el mes de septiembre, lo que supone un incremento de estas interrupciones del servicio de un 7,6% en comparación con agosto, cuando se registraron unas 25.603, de acuerdo a los datos publicado el 29 de octubre. Con los cortes eléctricos de septiembre suman 138.200 fallas en los primeros nueve meses de 2022, registradas en Caracas y el resto del país.

Comité de Afectados por Apagones: fallas eléctricas aumentaron un 7% en septiembre

Mairen Dona LópezGran Caracas

Mairen Dona LópezGran Caracas