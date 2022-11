EEUU | Demócratas ganan el Senado y los republicanos se preguntan en qué fallaron

Mientras los demócratas de EE.UU. celebran la victoria después de haber retenido el control del Senado en las elecciones de término medio, el Partido Republicano busca a quién señalar por unos resultados que se alejan de la esperada “ola roja”.

El partido del presidente Joe Biden ganó este sábado el control de la Cámara Alta, con 50 escaños después de la victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado clave de Arizona.

«Los estadounidenses rechazaron el extremismo de los Republicanos MAGA (Make America Great Again, el eslogan de campaña del expresidente Donald Trump)», dijo el senador Chuck Schumer al final de la noche del sábado, poco después de conocerse los resultados.

The American people rejected the anti-democratic, authoritarian, nasty, and divisive direction the MAGA Republicans wanted to take our country.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 13, 2022