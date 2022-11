EEUU | Musk se burla de un senador que pidió explicaciones por impostores en Twitter

El dueño de Twitter, Elon Musk, respondió este domingo con burlas a un senador estadounidense que le exigió explicaciones sobre los problemas de desinformación que se han generado en la plataforma por su decisión de dar un perfil verificado a cualquier persona que pague 8 dólares al mes.

El legislador, el demócrata Ed Markey, remitió a Musk una carta con una serie de preguntas después de que, con su aprobación, un periodista del diario The Washington Post pudiese crear una cuenta en Twitter haciéndose pasar por él y con el símbolo azul de usuario verificado.

Markey hizo pública la misiva a través de la red social y señaló: «Twitter debe explicar cómo pasó esto y cómo impedir que vuelva a suceder».

«¿Quizás es porque tu verdadera cuenta suena como una parodia?», se burló el multimillonario en una respuesta publicada este domingo, cuando también cuestionó por qué en su foto de perfil el senador aparecía con una mascarilla.

One of your companies is under an FTC consent decree. Auto safety watchdog NHTSA is investigating another for killing people. And you’re spending your time picking fights online. Fix your companies. Or Congress will. https://t.co/lE178gPRoM

— Ed Markey (@SenMarkey) November 13, 2022