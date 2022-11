El criptomercado se desmorona tras el colapso de la criptobolsa FTX

El colapso de la plataforma de intercambio de criptoactivos FTX, y su posterior hackeo, repercutió en la caída de las principales criptomonedas durante este fin de semana.

Según el portal CoinGecko, la capitalización del mercado criptográfico global bajó casi más del 5% en las últimas 24 horas a 845.000 millones de dólares, manteniéndose por debajo de un billón de dólares. En ese sentido, cayó más del 70% desde un pico récord de casi 3 billones de dólares registrado hace un año.

En tanto, el bitcóin cayó un 5% y se negoció a 16.103 dólares, su valor más bajo en dos años, mientras que el ether, la moneda digital vinculada a la cadena de bloques ethereum, también se desplomó más de un 6% a 1.191 dólares.

«A medida que los mercados reaccionaron a las últimas noticias sobre el pirateo de FTX, la mayoría de las criptomonedas continuaron cayendo durante el fin de semana», afirmó Edul Patel, director ejecutivo y cofundador de la plataforma de comercio de activos digitales Mudrex.

Caída en picado

La semana pasada, FTX Group, que abarca a unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, debido a las diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo.

En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota el 11 de noviembre, cayendo su valoración de unos 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.

Retiros masivos

La noche del pasado viernes, un administrador del servicio de soporte de FTX advirtió sobre un hackeo a la plataforma. Luego, se reportó la salida de más de 600 millones de dólares en criptodivisas de las carteras de la compañía.

El sábado, dos personas familiarizadas con el asunto comentaron a Reuters que entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares de fondos de los clientes desaparecieron de la criptobolsa, aunque esta salida no parece estar relacionada con el hackeo. Las fuentes de la agencia indicaron que Bankman-Fried había transferido 10.000 millones de dólares de los fondos de la clientela a Alameda Research.