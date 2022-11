México | Panistas se declaran en pie de lucha para defender al INE y la democracia; Morena, critica discurso de Woldenberg

Al reiterar que el PAN no avalará la reforma que propuso el mandatario federal, porque atenta contra las libertades no solo del INE, sino también del Tribunal Electoral y de los institutos electorales locales, el coordinador de los diputados albicelestes, Jorge Romero Herrera, dijo que se mantendrán en pie de lucha para defender la democracia.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, calificó de demagógico el discurso del ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, durante la marcha en defensa del INE, en la que hizo un llamado “a la no destrucción del INE”.

“El discurso de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación, o simplemente una brutal distorsión de la realidad, producto de un narcisismo supino. En todo caso, eran más años de cárcel juntos Fox, PRIANRD y compañía, que los asistentes a la escenificación”, dijo a través de su cuenta en Twitter.

Luego de participar en la megamarcha en defensa de las instituciones electorales, el panista Romero Herrera, se dijo convencido de la importancia de una democracia libre y autónoma, donde predomine un auténtico Estado de Derecho.

Aseguró que el PAN no permitirá regresar a los tiempos autoritarios, a un país con elecciones intervenidas y concentración desde el Poder; pues afirmó que si lo que prospera es la perspectiva del oficialismo, con una reforma apegada a su propuesta, se estaría desmantelando el funcionamiento democrático de México, desarticulando al INE.

“A lo largo de esta semana, las y los diputados del PAN lo dijimos cada vez que participamos en tribuna: el INE no se toca. Fuerte y claro señalamos que no daremos ni un paso atrás para defender la democracia, que es de todas y de todos los mexicanos, y hoy se encuentra en peligro”.

Luego del recorrido que comenzó en el Ángel de la Independencia y culminó en el Monumento a la Revolución, Jorge Romero comentó que los legisladores albiazules aseguraron que privilegiarán siempre el diálogo y entendimiento mutuo entre todas las fuerzas políticas, para que el oficialismo no pretenda imponer su iniciativa, porque de ser aprobada, México sería un país autoritario y anti democrático.

“En Acción Nacional no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México, tenemos un Presidente que todas las mañanas ataca al INE, a los periodistas, y ataca a todos quienes no estamos de acuerdo y no pensamos como él. Por eso, nos reunimos hoy con los miles de ciudadanas y ciudadanos que convocaron a esta marcha para hacer retumbar las calles de la ciudad al grito de el INE no se toca”.

Afirmó que Morena confunde austeridad con austericidio, pero destacó que los mexicanos pueden estar seguros de que las y los diputados del PAN estarán “a pie de lucha” para corregir el rumbo de México.

“Morena está confundiendo, convenientemente a su favor, austeridad con austericidio, sin embargo, lo que en realidad pretenden es recortar recursos a los contrapesos democráticos y a todo lo que les incomoda”.

“Por eso, en el PAN defenderemos a muerte el derecho que tienen todos quienes habitan en este país, incluidos los seguidores del presidente, para que puedan vivir en libertad y todos sus derechos sean respetados, y no caer en las garras del autoritarismo”, concluyó.

KJ