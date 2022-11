Presentan requerimiento en Contraloría contra alcaldesa Irací Hassler por acusación de no uso de Aula Segura

«No hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios”, afirmó la jefa comunal.

Los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Hugo Rey, los concejales de Santiago Juan Mena y Santiago Mekis y la Agrupación Santiago Seguro, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa Irací Hassler por un presunto incumplimiento de la ley y abandono de deberes.

“Esperamos que la alcaldesa entienda que lo único que le estamos pidiendo es algo elemental, que cumpla la ley”, señaló Schalper a la prensa, al presentar el escrito al órgano fiscalizador.

La acción se concretó tras conocerse las declaraciones que dio a Vía X el exrector del Internado Nacional Barro Arana, Gonzalo Saavedra, respecto a la instrucción que la administración de Hasler habría dado, al asumir a fines de junio de 2021, para que los directores de los más de 40 colegios municipales de la comuna no hicieran uso de la Ley de Aula Segura.

“Desde la alcaldía llegó la orden, cuando se asumió, de esta nueva administración, que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago”, afirmó Saavedra en la señal televisiva de pago.

