SUNEP-MIRANDA exige al Gobernador el pago del Bono Recreacional de los Pensionados del Instituto de Bibliotecas (IABIM)

El Presidente del Sindicato Unitario de Empleados Públicos del Estadio Miranda SUNEP-MIRANDA, exigió al Gobernador de Miranda, la inmediates del pago del Bono Recreacional del personal pensionado adscrito al Instituto de Bibliotecas del Estado Miranda, en virtud que ya han transcurrido cuatro meses y medio y a esta la fecha no lo han pagado, cuando debieron hacerlo en el mes de Julio tal como lo establece nuestra Convención Colectiva, fecha que también incumplieron y tuvimos que salir a las calles para reclamar dicho pago. Al respecto las autoridades del IABIM nos informaron qué el Bono no se canceló en la oportunidad que se pagó a los Jubilados del Instituto, porque supuestamente ellos enviaron la nómina a la Dirección de Gestión Humana pero no la cancelaron. Ni la Jefa de Gestión Humana del IABIM,ni la Dirección General de Gestión Humana de la Gobernación han sido diligentes para solventar y pagar lo más pronto posible, ahora estos compañeros van a recibir un pago que sea ha devaluado en estos casi 5 meses que tienen esperando, lo que constituye un atropello a estos compañeros, primero porque incumplieron la fecha de pago prevista en el Contrato Colectivo y segundo por el engaño al decir en todos estos meses, que van a pagar la quincena del 25 y pasan los meses y no pagan.

Gobernador exigimos respeto y consideración a nuestros trabajadores Pensionados, ya que no sólo incumple el Contrato Colectivo, también la Centralización del pago por la Plataforma Patria que retrasa todo y la aplicación del Instrumento Onapre también perjudica a los trabajadores.

En otro orden de ideas. Alfredo Perdomo, hizo un llamado a todos los Trabajadores socios de la Caja de Ahorro CAPEM, para que asistan este miércoles 16 de Noviembre a manifestar mediante su voto el descontento generalizado que existe hacia la actual directiva, es hora de renovarla, de cambiarla para mejorar, los invito a votar por el Bloque II Renovación CAPEM, para devolverle el sentido social, la igualdad y la transferencia.