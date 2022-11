▷ #DistritoCapital | Sindicalistas se pronuncian por bajos sueldos y ausencia de contrataciones colectivas #15Nov

Representantes de movimientos sindicales del sector universitario, de educación primaria, transporte y salud, se concentraron al mediodía de este martes 15 de noviembre, a las afueras de la oficina de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en Caracas, para manifestar por los bajos salarios e irrespeto a las contrataciones colectivas.

Elsa Castillo, miembro de la Federación Venezolana de Maestros, exigió un pronunciamiento a la ministra de Educación, Yelitze Santaella: «el magisterio está esperando desde hace un año que dejes de tomarle el pelo y que salgas a firmar ese contrato colectivo que lo estarás madurando con carburo. No sé qué haces como ministra si no sabes resolver los problemas del sector, si no sabes darle una oferta decente a los educadores».

Para el secretario general del sindicato de la Cancillería, Antonio Patines, «Venezuela se arregló para las 20 personas que en lo que va de año compraron Ferraris, por el orden de los 300 mil y 400 mil dólares. Venezuela se arregló para los que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares, porque para el resto, es decir para el 90 % de la población, lo que está haciendo es sobrevivir con la crisis que viven en todos los sectores.

Los sindicalistas aseguraron que las manifestaciones no cesarán durante los dos últimos meses de 2022, por lo que invitaron a jubilados y pensionados de La Guaira, a asistir a una jornada de protesta pautada para este miércoles para exigir pagos dignos.

