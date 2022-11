▷ ONU: El mundo alcanzó este martes los 8.000 millones de habitantes #15Nov

De acuerdo a las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el mundo alcanzará hoy martes los 8.000 millones de habitantes, cifras que reflejan el crecimiento de la población durante el último siglo.

La ONU detalla que la población mundial, la cual tardó hasta 1800 en alcanzar los 1.000 millones y que hace cien años no llegaba todavía a los 2.000 millones, sigue alcanzando hitos a gran velocidad.

En solo 12 años el mundo ha pasado de 7.000 a 8.000 millones, aunque el incremento demográfico está ralentizándose desde hace décadas, destacando que la tasa de crecimiento anual tocó techo en 1964, cuando llegó al 2,2 %, y no ha dejado de reducirse hasta situarse por debajo del 1 %.

En estos cálculos que realiza la organización, harán falta al menos quince años para que el mundo sume los próximos 1.000 millones de habitantes, al mismo tiempo que esperan que el mundo tenga unos 9.700 millones de personas para 2050 y que llegue a los 10.400 millones durante la década de 2080, para luego mantenerse en ese nivel al menos hasta el año 2100.

Para la ONU, alcanzar los 8.000 millones es para celebrar, pues es reflejo de un mundo con mayores esperanzas de vida, menos muertes maternas e infantiles y sistemas de salud cada vez más efectivos.

«Sé que este momento puede no ser celebrado por todos. Algunos expresan la preocupación de que nuestro mundo está superpoblado, con demasiada gente, y de que no hay recursos suficientes para sustentar sus vidas. Yo estoy aquí para decir claramente que el mero número de vidas humanas no es motivo para el miedo», explicaba el mes pasado Natalia Kanem, la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

