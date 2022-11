▷ #VIDEO Presidente de Uruguay ratifica su opinión sobre Venezuela: Es una dictadura #15Nov

El presidente Uruguay, Luis Lacalle Pou, reafirmó su postura sobre que en Venezuela existe una «dictadura» y que su opinión no cambiará «si no cambia Maduro«.

Estas afirmaciones las hizo este martes 15 de noviembre, pese a haber nombrado un nuevo embajador en Venezuela hace poco, aunque ratificó esta decisión asegurando que tiene representantes incluso en Cuba.

«Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la Embajada que hacía las veces del cargo de embajador», dijo a la prensa.

Asimismo, dijo que Venezuela lo que necesita es democracia. Descartó un acercamiento bilateral, pero dejó la puerta abierta a posibles vínculos comerciales.

«Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión. Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. (Acercamiento) comercial sí puede haber, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior», reseñaron medios internacionales.

– Publicidad –

