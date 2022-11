Abuela de niña asesinada en La Dolorita: «Que paguen los responsables»

1494592

María Eugenia Segovia era la abuela paterna de la niña asesinada en La Dolorita, Yarimar Sierra (11 años), quien estaba bajo su cuidado ya que su madre se acababa de ir a Perú para obtener mejores recursos y su padre, fue asesinado hace ocho años. Durante la protesta en la que vecinos lloraron el asesinato de la infante, Segovia pidió todo el peso de la ley para los responsables.

Señalan como responsable principal a Alexander Hurtado, funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), habitante del sector La Lira de la parroquia La Dolorita, cerca de la vivienda donde murió la niña.

Testimonios de los vecinos informan sobre una discusión que sostuvo el efectivo con tíos de la víctima la tarde del pasado domingo, 13 de noviembre. Ese mismo día pero en la noche, Hurtado habría regresado a la cuadra donde se suscitaron las diferencias en compañía de otros funcionarios. El señalado disparó en varias ocasiones frente a la vivienda de la niña y, dos de los tiros, entraron por una ventana.

Una de las balas impactó en la cabeza de la estudiante de quinto grado del colegio Carmen Valverde, ubicado también en La Dolorita. La niña resultó gravemente herida y, a pesar del rápido accionar de sus familiares y la actuación de los médicos, falleció la mañana siguiente en el Hospital Domingo Luciani, de El Llanito.

«Estos oficiales tienen que pagar la muerte de mi nieta. Yo sé que no me la van a dar, ni me la van a regresar, pero pido justicia por su muerte«, dijo la abuela, a quien años antes le tocó enterrar a su hijo y padre de la niña ahora fallecida.

Durante la protesta, vecinos y demás familiares de la niña asesinada en La Dolorita vistieron de blanco e inflaron globos del mismo color. Los niños de la comunidad acompañaron a sus representantes, varios de ellos destacaron que «pudo haber sido mi hijo».

Hace más de un mes, un adolescente de 14 años fue asesinado en un polideportivo de la misma parroquia, también por un militar. En este caso, el joven ingresó junto a unos amigos al establecimiento deportivo para jugar baloncesto en horas de la noche, luego saltaron una cerca para bañarse en la piscina del complejo.

Uno de los vigilantes, dió parte del evento a funcionarios de la Guardia Nacional, quienes llegaron disparando al lugar pensando que se trataba de ladrones. El joven recibió un disparo en la pierna izquierda, que le perforó la arteria femoral, lo que le produjo la muerte a los pocos minutos.

Glorimar FernándezSucesos

