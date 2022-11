España | Biden lidera una reunión de líderes de la OTAN con Sánchez presente para analizar el ataque a Polonia

Los principales líderes de la OTAN y del G7 ampliado se han reunido a primera de la mañana de este miércoles (hora indonesia), en Bali, para analizar el ataque ruso sobre la frontera de Polonia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha liderado este encuentro en el que ha estado presente el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez. Todos han coincidido en seguir investigando el origen del misil, aunque el presidente norteamericano ha puesto en cuestión la versión de Polonia en línea con lo que defiende el Kremlin.

Biden, durante la reunión, ha dado traslado a todas las partes presentes de las conversaciones que ha tenido con su homólogo polaco. Entre la información que ha compartido con sus colegas de la OTAN, según fuentes de la Casa Blanca, hay un primer informe preliminar que “podría contradecir” la tesis de que lo que impactó en Polonia fue un misil de fabricación rusa. Los líderes parecen hacer un esfuerzo para evitar señalar a Rusia, en esta primera incursión en territorio OTAN, para evitar que la escalada vaya a más. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado tras la cita que «hay que ser prudentes y no especular».

Además de Biden y Sánchez, en el encuentro, han participado los líderes de la Unión Europea –Ursula Von der Leyen y Charles Michel-; Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Mark Rutte, Justin Trudeau, Rishi Sunak y Yoon Suk-yeol. Quien no ha estado ha sido el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pese a que también es miembro de este foro, pero que en ese momento tenía «otro compromiso» según fuentes de su gabinete. Polonia no es miembro del G20 por lo que no ha estado presente en la cita.

Durante la madrugada varios de los participantes en la reunión han estado en contacto entre sí. Macron, Biden y Michel, además, también han conversado con las autoridades polacas para trasladarles su apoyo y poner sus recursos a su disposición de cara a investigar lo ocurrido en la frontera polaca. La reunión de primera hora de la mañana precede un encuentro, previsto para antes del mediodía, con todos los líderes europeos, que el presidente del Consejo Europeo Charles Michel ha convocado durante la madrugada.