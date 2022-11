España | «Estoy bien, pero no podría jugar al 100%»

Después de que este martes se encendiesen las alarmas tras retirarse del entrenamiento de Francia, Karim Benzema asegura que está «bien» y que únicamente sufre unas molestias que le impedían «jugar al cien por cien» con el Real Madrid. Este mensaje sirve para calmar las dudas sobre su estado a menos de una semana del inicio del Mundial de Qatar.

«Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien y no se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien. Tuve un poco de molestia, pero desde entonces he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me estiré, así que está bien», señaló Benzema.

Benzema no juega un partido completo desde el pasado 19 de octubre ante el Elche en Liga Santander y desde entonces, de los últimos seis encuentros del Real Madrid, sólo pudo sumar 26 minutos ante el Celtic escocés en la Champions League el 2 de noviembre.

En el último entrenamiento de Francia antes de viajar a Doha, Benzema sólo pudo correr durante quince minutos antes de retirarse mientras el resto de sus compañeros se ejercitaban sobre el césped. Karim, que ha concedido una entrevista a L’Equipe, tuvo que trabajar en el interior de las instalaciones junto con los preparadores físicos.