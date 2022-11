George Harris se presentará en España con su show «Hijo Único»

El comediante latinoamericano con más ventas en taquilla en el mundo, el venezolano George Harris, regresa a España para presentar «Hijo Único», su nuevo show que compara la crianza y la educación que reciben los niños de hoy en día con la del pasado.Harris representa durante el espectáculo, siempre a través del humor y la broma, esa «cultura del miedo» que se aplicaba antes en la crianza, una generación donde «el terror funcionaba muy bien», afirma durante la presentación del espectáculo.Quienes acuden a ver la función «se sienten en su barrio y con su gente», asegura el humorista, porque es un diálogo que «conecta a los hispanohablantes» y refleja la nueva «explosión de humor» que se ha dado en Latinoamérica, no solo por cuestiones de educación y crianza, sino por su conexión con la actualidad y los temas políticos.«Cuando hay crisis políticas o represiones en medios, la creatividad salta por otro lado. Si censuras a una población la gente crea métodos diferentes para expresarse ante el mundo y eso es algo que nos está pasando a nosotros. Queremos hablar y decirle al mundo lo que sentimos para que se entere de lo que pasa, aunque sea entre risas», explica.Puede leer: +VIDEO | Daniela Barranco enfrentó al público de la ExpoValenciaSobre la situación política en Venezuela, Harris, que actualmente reside en Miami (EEUU), afirma que «hay una falsa idea de que todo está mejorando» y que hay «más artistas que se presentan en Venezuela», pero él, por ahora, no se plantea volver.«Ya tuve la oferta de volver, pero no me siento seguro. Siento que cuando aterrizas allí estás a merced de gente que no es buena. En Venezuela no ha cambiado nada y volver sería blanquear y lavar la cara de lo que está pasando», afirma.Sobre su conexión con España, el humorista insiste en que hay «dos razones de peso»: «Tener la oportunidad de venir a un país donde se habla español y donde podemos conectar con otro público» y por «la gran cantidad de venezolanos que hay en España -casi 300.000 en Madrid- aunque la idea es crecer con el público local, con los españoles», comenta.Con esta gira por España, del 19 de noviembre al 4 de diciembre, Harris visitará las ciudades de Madrid, Valencia, Coruña y Málaga, y batirá su récord de taquilla este año, al alcanzar la cifra de 65.000 espectadores, 15.000 en España.