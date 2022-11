¿Aguinaldos de Amor Mayor? Claves para entender reclamos del sector

1495166

Caracas.- A principios de noviembre de este 2022 el gobierno de Nicolás Maduro comenzó con la asignación del pago de la pensión Amor Mayor a través de la plataforma Patria. Sin embargo, no hubo un anuncio oficial respecto a los aguinaldos que los adultos mayores esperan que les abonen, como en años anteriores.

Hasta este 16 de noviembre los pensionados reciben un pago de 130 bolívares, equivalentes a 14 dólares de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Y desde el mes de octubre reclaman a través de las redes sociales el pago de los aguinaldos correspondientes al último trimestre del año.

Pensionados por Amor Mayor, que nos hacen el depósito por la pág Patria le pedimos al gobierno nacional ser considerados para el pago de aguinaldos. — Maria Solorzano (@MariaSo17448002) November 16, 2022

Sistema Patria inicia el pago de la pensión Amor Mayor: no reportan aguinaldos

¿Razones para recibir aguinaldos?

La razón que esgrimen es que en años anteriores ya se les fue asignado el dinero. Pues, tanto en 2019 como en 2020, el gobierno oficialista aprobó el presupuesto para ello. Lo que sí es evidente es que no los anuncian con anticipación. En ambos años el Ejecutivo informó en diciembre.

En teoría, los pensionados de Amor Mayor no deberían recibir aguinaldos, pues muchos no cuentan con las cotizaciones ante el Ivss que exige la ley para poder devengar una pensión. En ese sentido, este programa creado por el gobierno oficialista tiene el objetivo de pagar una especie de bono para aquellos que no obtienen el beneficio del Seguro Social.

No obstante, los pagos anteriores y lo poco que perciben de pensión, los obliga a solicitar el dinero. Pues aseguran en redes sociales que lo necesitan para comprar medicinas, comida y otros gastos que no cubren lo que devengan mensualmente.

Los demás sectores de la administración pública comenzaron a recibir el dinero a inicios del mes de octubre y el mismo se entrega en cuatro partes. Llevan dos pagos. Estos sectores cuentan con un cronograma establecido.

Mientras que a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) solamente les han abonado un pago, esperan el segundo para este mes de noviembre. Sin embargo, no cuentan con un cronograma ni anuncios oficiales sobre las fechas de cobro.

¿Cuándo pagan la tercera parte de los aguinaldos?: esto es lo que dice el cronograma

Campaña en redes sociales de pensionados Amor Mayor

Los pensionados de Amor Mayor se preguntan a diario cuándo recibirán los aguinaldos y exigen información oficial al respecto. Las redes sociales son las plataformas que utilizan para expresar su descontento.

Desde hace aproximadamente tres semanas emprendieron una campaña en redes sociales para exigir el pago. También se agruparon para que cada pensionado envíe cartas en cada región al vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado. El exhorto es a que les den información sobre los aguinaldos.

Saludos ,camarada diodado .que pasaría ,con los aguinaldos de nosotros de amor mayor .no salió .el camarada presidente sabrá .ayúdanos en eso .para que nos los den . — Douglas Hernández (@Douglas07339555) November 16, 2022

Hasta ahora ningún representante del gobierno de Nicolás Maduro da respuesta a las exigencias de este sector. Mientras se acerca diciembre y con este mes las navidades se siguen preguntando: ¿y los aguinaldos de Amor Mayor?

¿Pensionados de Amor Mayor reciben aguinaldos? Lo que se sabe del beneficio

Sistema Patria | ¿Qué hacer si dejaste de cobrar un mes la pensión Amor Mayor?

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía