CANTV habría autorizado el incremento de las tarifas del servicio ABA

La Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) habría aumentado las tarifas del servicio de Internet ABA que entrarían en vigencia a partir de este mes de noviembre.

La información se conoció de manera extraoficial a través de Josué Contacto, quien en sus redes sociales publicó el nuevo costo de planes del servicio.

Los nuevos precios están calculados en divisas y ajustados al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela.

A continuación las tarifas:

Aba 4 Megas = Bs 38,35 (USD 4.12)

Aba 6 Megas = Bs 56,67 (USD 6.10)

Aba 8 Megas = Bs 72,30 (USD 7.78)

Aba 10 Megas = Bs 87,61 (USD 9.43)

Aba 14 Megas = Bs 123,11 (USD 13.25)

Aba 18 Megas = Bs 148,92 (USD 16.03)

Aba 22 Megas = Bs 170,08 (USD 18.30)

Cabe destacar que, dicha información no ha sido confirmada oficialmente por la compañía. No obstante, es importante mencionar que la empresa ha realizado importantes avances en el despliegue de la tecnología GPON en distintas zonas del país, llevando el servicio de Internet de alta velocidad Aba Plus, ofreciendo planes de hasta 300 mbps y 1000 mbps en los casos de fibra empresarial.