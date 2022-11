 Daniela Barranco enfrentó al público de la ExpoValencia

El pasado domingo 13 de noviembre de 2022, cantante venezolana Daniela Barranco, causó revuelo en las redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que respondió con groserías al publico de la Expo Valencia 2022 que la criticó por negarse a cantar una canción.

En su presentación en este evento, que se hizo el fin de semana en el estado Carabobo, Venezuela, la artista interpretó varios de sus recientes temas pero al parecer a más de unos de los asistentes no les agrado su música.

Dicho inconveniente comenzó cuando los ciudadanos que estaban en el evento pedían a gritos que cantara la canción «Por el boquete«, algo que no quiso hacer.

Asimismo, acto seguido el público que le gritaba que se bajara de la tarima por que no quería complacer con la canción, haciendo que Barranco se llenara de ira e insultara a «Raquel y todo aquel».

«Les voy a decir algo, cuando yo saqué ‘Por el Boquete’, a mí me dijeron niche, marginal, me insultaron, me miraron feo en la calle. Ahora que no la canto, me dicen, no, que cantes ‘Por el boquete’«, expresó Daniela enfurecida y decepcionada.

Luego de esto las fuertes palabras que le dedicó la criolla a los valencianos, explicó que en el país hay artistas que invierten mucho dinero y además tiempo para hacer crecer su carrera como artistas y por eso no acepta que le falten el respeto al querer sacarla del escenario. «Un video cuesta, una canción cuesta», aseguró la intérprete de «Amor».

«Si no querían escuchar mis canciones, no hubiesen venido. Muchísimas gracias, pongan ‘Por el boquete’ en sus casas», concluyó la cantante.

Con información de Ronda