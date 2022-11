EEUU | Los desafíos de un mundo con 8.000 millones de personas

La población mundial superó este martes los 8.000 millones de personas, según las proyecciones de Naciones Unidas, que considera que este hito debe acelerar cambios para hacer frente a los desafíos que plantea el tamaño de la humanidad.

«Este es un momento para mirar más allá de las meras cifras y reflexionar sobre el impacto de nuestra creciente familia en el planeta», señaló en una conferencia de prensa Maria-Francesca Spatolisano, subsecretaria general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

La organización insiste en que este es un hito a celebrar -resultado de los avances de la medicina y de esperanzas de vida cada vez mayores-, pero reconoce que obligará a reformas profundas si se quieren evitar graves problemas.

Uno de los desafíos más comentados es el impacto que la creciente población mundial puede tener en el planeta. A más habitantes, más uso de recursos naturales, más emisiones contaminantes y más residuos.

Y aunque reconoce que el vínculo entre población y deterioro medioambiental existe, la ONU subraya que son en realidad el incremento de las rentas per cápita y los modelos de producción y consumo los que pesan más.

Así, recuerda que los países que más recursos consumen y que producen más emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser los ricos, no aquellos donde la población crece a gran velocidad, casi todos naciones en vías de desarrollo.

«Para tener un mundo en el que los 8.000 millones de personas puedan prosperar, necesitamos desvincular rápidamente la actividad económica de la actual dependencia excesiva de la energía de combustibles fósiles, y una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales», explicó Spatolisano.

La responsabilidad principal, insiste la ONU, recae en los países más avanzados, que deben asegurar que el resto del mundo reciba la asistencia técnica y financiera necesaria para que las economías crezcan, usando tecnologías menos contaminantes.

Otro de los tradicionales miedos a un mundo con más humanos es el de la falta de comida y los 8.000 millones de habitantes se alcanzan justo en un momento de crisis alimentaria en varias zonas del planeta.

Naciones Unidas, sin embargo, insiste en que el problema del hambre tiene muy poco que ver con las cifras de población, sino que está vinculado a otras cuestiones como los efectos de la crisis climática o los conflictos.

«No es la cantidad de gente» la que causa estos problemas, subrayó Ib Petersen, del Fondo de Población de la ONU. La organización, de hecho, recuerda que la producción de alimentos ha crecido durante el último medio siglo claramente por encima de la población.

El problema en este ámbito, según Naciones Unidas, es que ese éxito a la hora de alimentar al mundo ha llegado con un sistema de producción agrícola muy dañino para el medio ambiente y que es responsable de entre el 20 % y 30 % de las emisiones de efecto invernadero.

Por ello, el gran desafío es avanzar hacia prácticas más sostenibles, que preserven la biodiversidad y frenen el calentamiento global.

