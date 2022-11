Eligen a Miss Venezuela 2022

Venevisión le ha apostado todo la edición 70 del certamen Miss Venezuela, con el propósito de evocar la época de oro de la televisión nacional, con una superproducción a la vanguardia de los grandes espectáculos del mundo. La tecnología, luces, y la puesta en escena de cientos de personas llenando cada espacio del escenario parece ser el abrebocas de la noche más linda del año.

Las 24 muchachas que buscan tomar el lugar de Amanda Dudamel (Miss Venezuela 2021) entonarán el himno » En una noche tan linda como esta», que por años pereció ser especie de un amuleto de buena suerte para el evento.

Buenas noches Poliedro

Esta edición histórica contará con la animación de Maite Delgado, quien regresa al concurso luego de 9 años de ausencia, la última vez fue en el 2013 en el mismo Poliedro de Caracas. «Yo pensé que el 2013 fue mi último año en la conducción del Miss Venezuela, pero esta invitación me toma por sorpresa, especialmente porque quien la hizo fue la misma audiencia venezolana, y no es que Venevisión no me quiera, pero es que el cariño de los venezolanos fue quien me puso nuevamente aquí», dijo Maite Delgado en reciente entrevista.

Estiman que uno de los momentos más altos de sintonía sea la entrada de Maite Delgado exclamando «¡buenas noches Poliedro de Caracas!».

«Me pidieron desde la producción que enviara mis palabras de saludo (para el guión), pero es que yo no leo nada en ese momento, yo lo que digo es lo que me sale en ese momento tan especial», dijo Miate.

La animadora número 1 del país lucirá confecciones del diseñador venezolano, Ángel Sánchez, y estará acompañada en la animación por participaciones especiales de Luis Olavarrieta, Henrys Silva y José Andrés Padrón.

Dónde ver el Miss Venezuela

El Miss Venezuela 2022 será transmitido en Venevisión para todo Venezuela y a través de Ve Plus TV para el exterior a las 7:00 pm.

Si deseas ver el Miss Venezuela 2022, sintonizando la señal de Venevisión en vivo por internet, debes ingresar su página web a través del enlace: https://www.venevision.com/. Una vez dentro, ingresar a la opción ‘transmisión en vivo’. Cabe señalar que, dicha transmisión no está disponible en algunos países.

Quienes quieran seguir el Miss Venezuela 2022 a través de la señal Ve Plus TV podrán hacerlo sintonizando el canal 27 de Movistar.

El Miss Venezuela 2022 podrá ser sintonizar en YouTube, por medio de la cuenta CanalMissVenezuela. Para seguirlo en vivo solo deberás estar atento al comienzo de la transmisión, el cual será completamente gratuito.

El gran ausente

«No son 40 años, son 50 años los que estuve en el Miss Venezuela, y me invitaron para pasar por una alfombra roja sentarme en el público y ver y aplaudir lo que yo ya hice. Les dije que no, ¿porqué no me invitan a que yo suba al escenario?, Una producción donde yo descienda al escenario escoltado por las 7 Miss Universo. Y me dijeron que no se las pusiera imposible y yo pensé que se fueran a lavar ese cu…», dijo Osmel Sousa en entrevista con Viviana Gibelli, contando el momento en que se reunió con dos ejecutivos de Venevisión para hablar de su participación en la noche final del Miss Venezuela.

«Tú puedes tapar dos o tres años, pero no 40», sentenció Osmel Sousa, quien se siente inconforme por como se maneja en la actualidad lo relacionado el certamen al que él le dio tantos logros.

«El ciclo de oro del Miss Venezuela ya se cerró», afirmó el zar de la belleza.