Expertos aseguran: Migrantes venezolanos envían menos remesas y propician reencuentros familiares en el exterior

Conforme pasan los años, cambia el perfil de la migración venezolana, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) proyecta que se mantiene el flujo de salida del país (que suma más de cinco millones de emigrantes), aunque con cambios en la frecuencia de envío de remesas y en las razones para emigrar.

La coordinadora del proyecto, Encovi Anitza Freitez, dijo que aún se observa que la migración no es un problema resuelto y que difícilmente se recuperará la población perdida, ya que no es probable que se produzcan flujos de retorno tan grandes como los de salida.

“No tendremos ese retorno porque otro proceso migratorio sería muy costoso”.

La coordinadora explicó que se demostró un movimiento circular de retorno inestable. “Las personas se integraron a los países de destino”.

Está yéndose más gente en edad laboral

Aseguran que en Venezuela se perdió la ventaja que suponía tener a personas en edad laboral que potenciaran el desarrollo del país; en principio migraba la población más joven, pero ahora el rango de edad aumentó.

En las encuestas realizadas entre julio y agosto de 2022 la Encovi observó que en la población migrante se mantiene la preeminencia de los hombres, menos jóvenes, en edades comprendidas entre los 30 y 49 años de edad. En el 2017 estaba más representado por el grupo de 15 y 29 años de edad.

La plataforma interagencial R4V estima en 7,1 millones la suma de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolanas alrededor del mundo.

Hasta septiembre de 2022, Colombia, Perú y Ecuador albergaban a la mayor cantidad de migrantes venezolanos (más de 4,5 millones entre los tres), aunque este año se ha reportado un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales.

Reencuentro familiar

Freitez mencionó que 75 por ciento de los venezolanos migraron principalmente para buscar empleo en otro país. Sin embargo, la reagrupación familiar tomó relevancia.

“El predominio de los que migraban eran hijos, pero ahora es el jefe del hogar, así que se van todos para reunir a la familia”, dijo.

Al menos 25 por ciento de la población que abandonó Venezuela no contaba con un empleo, esto se redujo a 16 por ciento al llegar a su país destino.

La Encovi reveló que la migración de personas con escolaridad alta disminuyó en 2022, en su lugar aumentó el número de personas con educación media o primaria.

Las remesas en descenso

El envío de remesas a hogares venezolanos, tanto en cantidad como en periodicidad, se redujo en 2022 con respecto al año anterior. De acuerdo con la Encovi, 51 por ciento de los migrantes venezolanos no envía remesas a sus hogares de origen.

La investigación refiere que en 2022 aumentó la proporción de migrantes que redujo la cantidad y frecuencia de las ayudas que envían a Venezuela (37 por ciento vs. 21 en 2021). Mientras que 29 por ciento de los migrantes consultados reportó que dejó de enviar ayudas, bien sea en dinero como en bienes.

El envío de remesas a Venezuela comenzó a aumentar de forma importante en 2017, año caracterizado por ser el inicio del proceso de hiperinflación que se prolongó hasta 2021 y en el que se vivieron hasta cinco meses de tensiones políticas y protestas antigubernamentales. Ambos eventos, junto a la escasez y el desempleo, provocaron el éxodo masivo de venezolanos que se aceleró al año siguiente.

Según Ecoanalítica

De acuerdo con estimaciones de la consultora Ecoanalítica, en 2017 ingresaron cerca de mil millones de dólares en remesas al país. Al año siguiente aumentó a 2 mil 500 millones y subió a 3 mil 500 millones de dólares en 2019. La pandemia de covid-19 hizo que en 2020 la cifra cayera mil 500 millones de dólares y desde entonces sigue en ascenso.

En 2022 Ecoanalítica estima que Venezuela podría cerrar con ingresos aproximados de 2 mil 500 millones de dólares a través de remesas. Organismos como el Banco Mundial proyecta aumentos en las remesas a nivel mundial, conforme se recupera el empleo y la actividad económica en los países de origen.

En 2021, la Encovi determinó que las remesas representaron entre 13 y 24 por ciento de los ingresos no laborales en hogares venezolanos, con mayor impacto en los hogares no pobres.

Consultora privada estima que cada hogar recibe poco más de 65 dólares al mes

La consultora privada Anova Policy Research estimó que más de 2,4 millones de hogares reciben remesas (24 por ciento del total) y el monto promedio de envío es de 65,8 dólares al mes por hogar.

La investigación de Anova calcula que, si bien los hogares más pobres reciben apenas 26 en remesas al mes, su contribución es mayor si se compara con los ingresos mensuales que perciben las familias más desfavorecidas. De hecho, puede superar al aporte de ingresos laborales (salarios) y no laborales (bonos y transferencias del Estado).

Freitez le nsugirió al Gobierno nacional dejar de estigmatizar el proceso migratorio, en su lugar se debe brindar la protección que las leyes garantizan, así mismo dijo que el pasaporte no debe tener un costo tan elevado.

Añadió que no se espera un regreso masivo porque no existen las condiciones, además recalcó que los migrantes retornados no superan 6 por ciento.

Con información de Crónica UNO