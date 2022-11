Gustavo Dudamel nominado al Grammy 2023 por «Mejor Interpretación de Orquesta»

-El reconocido director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel fue nominado a los premios Grammy 2023 en la categoría de “Mejor Interpretación de Orquesta”, por “Dvořák: Symphonies Nos. 7-92” junto a la Filarmónica de Los Ángeles.

La ceremonia de la 65 edición de los premios Grammy se oficiará el 5 de febrero de 2023 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

El querido Dudamel se disputará el gramófono con Doug Perkins, y Músicos del Departamento de Música de Cámara de la Universidad de Michigan y Conjunto de Percusión de la Universidad de Michigan por “Sila – The Breath Of The World”; Christopher Rountree y Wild up, por Eastman: Stay On It; John Williams y la Orquesta Filarmónica de Berlín por “The Berlin Concert”; y Michael Repper y la Sinfónica Juvenil de Nueva York por “Obras de Florence Price, Valerie Cole and Jessie Montgomery”.

Con información de Primicia