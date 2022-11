Las polémicas declaraciones de Daniela Barranco en la Expo Valencia que se hacen virales

En medio de todos los escándalos que rodea la Expo Valencia 2022, no faltó la polémica por cosas ocurridas en tarima. La cantante Daniela Barranco se convirtió en tendencia después de negarse a cantar «Por el boquete».

Todo comenzó cuando algunos de los asistentes, empezaron a exigir a la cantante que interpretara su tema.

«Cuando yo saco Por el boquete a mí me dijeron niche, marginal, me insultaron, me miraron feo en la calle», recordó la cantautora al escuchar la petición.

«Ahora que no la canto me dicen ‘no, que queremos que cantes Por el boquete’. Yo les estoy tratando de traer música con el corazón. Yo estoy en un colegio musical», añadió.

LO QUE DIJO DANIELA BARRANCO

Sin embargo, todas las redes empezaron a hablar de Daniela Barranco por lo que diría después.

«Aquí hay artistas que se maman un fuck#&n hue%$ todos los días para hacer contenido, para traerles música, videos», dijo mientras que el público la empezó a aplaudir.

«No crean que esta mier#& es gratis, que es barato tampoco. Un video cuesta, una canción cuesta, una producción cuesta», aseveró Barranco.

Para finalizar, aseguró que el público no sabe todo lo que hay detrás de un concierto.

«Para yo estar montada en esta tarima yo me he tenido que ma#&r un hue%$. Para los tres que no pueden escuchar las canciones, no hubiesen venido. Muchísimas gracias, ponen el boquete en sus casas», concluyó Barranco.

