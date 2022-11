Perú | Transportistas anuncian paro en Lima y Callao para el 22 de noviembre

16 mil unidades paralizarán si el gobierno no atiende sus demandas, señalan

Ante la falta de interés por parte de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) en establecer un cronograma de renovación de vehículos que no desfalque económicamente al sector, los gremios de transporte público anuncian la paralización de sus servicios el próximo martes 22 de noviembre en Lima y Callao.

“Hasta el momento los vehículos están en condiciones óptimas para seguir laborando. Al despedir estos vehículos a fin de año llegarán a más de 5 mil, que, de alguna manera, pasarán a la informalidad por la misma necesidad de laborar, seguir trabajando”, precisó Martín Valeriano, dirigente de transportistas, en diálogo a América Noticias. Ellos piden dos años más para poder renovar sus unidades.

“En su momento hemos solicitado al MTC que atienda nuestro pliego de reclamos de hace más de un año y hasta el momento no lo hace. Está la estabilidad jurídica, el alza de combustible, la informalidad, también el nuevo cronograma excepcional por la pandemia de estos vehículos que van a ser retirados”, añadió.

En esa línea, solicitó al Gobierno que también les brinde un subsidio para evitar el alza de pasajes. “Ya hay algunas empresas que están incrementando sus pasajes y vamos a incrementar en su totalidad y el perjudicado va a ser el público usuario”.

Valeriano también indicó que, si las autoridades no atienden sus demandas, más de 16 mil vehículos paralizarán sus operaciones el próximo martes 22 de noviembre.

“En cuanto a la informalidad yo creo que cada día se incrementa y con el retiro de estos vehículos se va a incrementar más. (…) No estamos en contra de que sancionen a los conductores que no respetan las normas, lo que no estamos de acuerdo es que se sancione sin haber educado en seguridad vial para que esto cambie. Las sanciones se deben convertir en educación y no en suspensión y cancelación”, puntualizó.