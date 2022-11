Vendedores informales en la frontera apelan por productos nacionales

El inicio de la normalización comercial entre Colombia y Venezuela ha generado escasez de los productos del país vecino. Los altos costos de productos colombianos han hecho que los vendedores informales en la frontera recurran de nuevo a los productos nacionales.

El economista, Aldo Contreras, explicó en La Prensa de Táchira, que, “los importadores venezolanos no cuentan con estos requisitos, los productos no han podido ingresar al país. En el caso de la mercancía de transnacionales, de empresas domiciliadas en el país no pueden ser transportados hacia Venezuela”.

