EEUU | EE.UU. acaba con los acuerdos que silencian a víctimas sexuales en las empresas

El Congreso estadounidense aprobó este miércoles un proyecto de ley que acaba con los acuerdos de confidencialidad utilizados en las empresas para silenciar a las víctimas de abusos sexuales.

Tras su aprobación en el Senado en septiembre, esa normativa, bautizada como Speak Out (alzar la voz), recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes por 315 votos a favor y 109 en contra, todos ellos de legisladores republicanos.

El Congreso había aprobado ya en febrero una ley para impedir que el sector privado fuerce a los trabajadores que hayan sido víctimas de abuso o acoso sexual a participar en procesos de arbitraje secretos al margen del sistema judicial.

UPDATE: The House just passed the Speak Out Act—a bipartisan bill which makes clear that survivors have a right to speak out about sexual harassment or assault regardless of any predispute agreement they signed. It now heads to the President’s desk for his signature. https://t.co/SheKZm9sNm

— Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) November 16, 2022