▷ José Trujillo: Ante las precarias condiciones en riesgo de muerte pacientes de la unidad de diálisis del IVSS del estado Aragua #17Nov

Las precarias condiciones en que se encuentra la unidad de diálisis del Instituto Venezolano del Seguro Social, está poniendo en riesgo la vida de los pacientes, situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República, y aún no hay respuesta, denuncio el diputado por el Estado Aragua, José Trujillo, ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima.

Explicó el legislador aragüeño que esa unidad médico asistencial no cuenta con los servicios básicos de agua y electricidad, los ascensores y aires acondicionados no funcionan, no hay suministro de medicinas para los pacientes y además tienen que convivir con plagas como chiripas, ratones y ratas.

“Las máquinas de diálisis presentan constantemente fallas, por lo que los pacientes reciben un servicio a medias, porque los dializan dos horas y no las cuatro horas que corresponden. Esto deteriora la calidad de vida de los pacientes, que no están recibiendo la atención debida por todas las circunstancias que aquejan a esta unidad médico asistencial del IVSS del estado Aragua”.

Aunado a toda esta grave situación que enfrentan los pacientes de diálisis se han recibido denuncias contra el director de este centro asistencial del IVSS de Aragua, que es ingeniero y no médico, por el maltrato y amenazas a pacientes, familiares y al propio personal médicos nefrólogos y enfermeros, alegando que la ley lo ampara.

Manifestó que una de las cosas, como médico, que más le preocupa es que los concentrados están destapados y no están sellados, esto puede traer como consecuencia que se contaminen los pacientes de diálisis.

Trujillo, quien además es médico, hizo un llamado a la Comisión de Desarrollo Social de la AN legítima para que se denuncie esta situación ante el IVSS de Caracas, exponiendo el caso detalladamente, para que se tomen las medidas disciplinarias y correcciones de este caso tan grave que pone en peligro de muerte a los pacientes de diálisis del Estado Aragua.

