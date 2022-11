Chile: El partido de Kast elige directiva igual al Comunista

“No me parece para nada la entrevista que solo provoca daño”. Habían pasado solo unos minutos desde que La Tercera PM publicara una entrevista del senador del Partido Republicano Rojo Edwards, cuando el grupo de WhatsApp de la comisión política de esa colectividad se llenó de críticas en su contra.

Edwards en sus declaraciones abordó un debate que asoma en el partido fundado por José Antonio Kast: que el nuevo presidente del partido sea elegido bajo la modalidad de un militante un voto en elecciones internas y no a través de una instancia orgánica interna, como se hace actualmente. “Sería un retroceso que no sea un militante un voto, los estándares no pueden ser como los del Partido Comunista”, dijo.

Una comparación que molestó en la colectividad, pues para los republicanos uno de sus principales rivales políticos son los comunistas y, de hecho, varias de sus ofensivas apuntan hacia el partido liderado por Guillermo Teillier. Pero en concreto, Edwards está en lo cierto: al igual que los republicanos, en el PC se elige a la directiva mediante una orgánica interna.

En el caso del Partido Republicano, los estatutos dicen -en su artículo 21- que la directiva nacional “será elegida en lista cerrada y en votación directa por todos los miembros del cabildo general”, una instancia interna, similar a los consejos generales, formada por 50 miembros que son elegidos por toda la militancia. Mientras que en el PC los militantes eligen un comité central de varios miembros, el que después elige a su presidente, manteniéndose Guillermo Teillier como timonel por 17 años.

El comité central del PC además no suele respetar las mayorías. El 2020, por ejemplo, la actual ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, lideró las preferencias, sin embargo, Teillier fue elegido sin siquiera estar dentro de los diez primeros lugares.

Por esta razón es que dicho método de elección indirecta -a diferencia del resto de los partidos que hacen elecciones bajo un militante un voto- han sido catalogadas como poco democráticas, y así lo recalcó Edwards ayer en su entrevista criticando al partido. En esa colectividad, además algunos transmiten que el próximo presidente lo podría terminar eligiendo el propio Kast por medio del cabildo general, y por ello la preocupación de algunos.

Así, la molestia que existió con el único senador que tiene el Partido Republicano fue reflejada en los grupos de WhatsApp. “Acá todos tenemos clarísimo lo que dicen los estatutos. No hay ningún espacio para pasarse los estatutos por el aro, y lo que hace la entrevista es instalar que acá la directiva está tomando una decisión entre un mecanismo u otro. Eso no existe, y deberías saberlo, Rojo. No me parece para nada la entrevista, que solo provoca daño”, escribió el diputado Luis Sánchez.

El diputado tocaba un punto que es refutado en la colectividad. Pues si bien la normativa está fijada en los estatutos, lo cierto es que hay parte de la militancia -como las bases- que han pedido cambiar el reglamento con los métodos de elección. Incluso el propio Edwards ha promovido que se haga el cambio desde hace meses, según dicen cercanos.

En ese mismo chat, el diputado Benjamín Moreno escribió: “Según lo que entiendo, Rojo, entonces tu elección fue bajo los mismos estatutos. ¿Por qué no te generó tanto problema en ese minuto?”, haciendo alusión que Edwards el pasado 7 de enero fue elegido por la comisión política del partido como el nuevo presidente del partido en reemplazo de Kast.

En el mismo grupo otros dirigentes lamentaron que Edwards emitiera sus dichos a través de un medio, acusando no haberlo hecho a través de instancias internas, a lo que el aludido les respondió: “Estimados, creo muy importante avanzar en elecciones un militante un voto. De lo contrario, muchos republicanos se van a desafectar. He utilizado todas las instancias del partido para socializar mi postura en democracia interna desde hace meses”.

En la bancada de diputados, según transmiten algunos en el partido, hubo un acuerdo de silencio para no referirse al tema en la prensa. La Tercera PM pidió una opinión a la presidenta interina, Ruth Hurtado, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta. Ayer varios de los dirigentes se refirieron al asunto directamente con Edwards, mientras que se espera que el tema sea abordado en la comisión política del próximo lunes. Según las mismas fuentes, el propio Kast se refirió al tema en el grupo de la comisión política, mientras que otros aseguran que hubo una especie de pacto verbal entre Edwards, Kast y la directiva en el cual se habría acordado su renuncia al partido y que se hicieran elecciones internas. Una materia que, en todo caso, no confirman en el entorno del exabanderado, quien por estos días se encuentra fuera de Chile.

“Es incompatible defender la democracia para nuestro país, pero a la vez oponerse a que existan elecciones justas, un militante un voto, en la interna del partido. La militancia debe ser escuchada. Los republicanos debemos dejar de ser un comando presidencial y pasar a ser un partido institucional. He recibido innumerables mensajes de apoyo a que existan elecciones directas que no publicaré para la protección de estas personas y dada la privacidad de la comunicación. De una encuesta rápida que hemos realizado, resultados preliminares indican que más del 90% de los militantes apoya elecciones un militante un voto. Lamento las airadas reacciones que la defensa de los derechos de la militancia han generado. Llama la atención la virulencia con la que están dispuestos a actuar algunas personas con tal de mantener el control del partido”, dijo hoy Edwards.

Debate que divide a republicanos

Si debe haber o no una elección de un militante un voto ha tensionado a la colectividad. Esto de cara a la nominación de la nueva directiva, lo que podría ocurrir en enero. Así, cada dirigente saca los cálculos de lo que le conviene más.

En la interna del partido atribuyen la entrevista de Edwards a dos motivos: que sus dichos fueron producto de molestia y resentimiento por haber tenido que hacer una renuncia acordada en septiembre a la presidencia de la colectividad tras diferencias con los diputados y Kast, o que el senador está buscando competir en la interna para tomarse el partido y que por eso es que está promoviendo que sea bajo la modalidad de un militante un voto para tener más posibilidades. Una aspiración que, en todo caso, descartan en el entorno del senador.

De todas formas, no es la primera vez que Edwards se distancia con los republicanos: Ya lo había hecho anteriormente promoviendo la participación del partido en la discusión constitucional -a diferencia de los republicanos que quieren mantener la Constitución actual- o distancias respecto de otros temas, como la participación en las discusiones legislativas.

Otro grupo al interior del partido busca promover al secretario general, el exdiputado Arturo Squella, como candidato a la presidencia. Al ser cercano a Kast, dicen, tendría más posibilidades. Algunos creen que Ruth Hurtado podría competirle a Squella, mientras que otros piensan que podría ir en la misma lista como secretaria general.

En las bases de los republicanos algunos dirigentes se manifestaron en favor de Edwards, incluso, evalúan renunciar a la colectividad con tal de presionar. El exalcalde de Las Condes Sergio Trucco dijo que “el partido para que realmente represente a su militancia debe ser elegido sus dirigentes a través de un militante un voto. De lo contrario, es autoritarismo, que es lo que el partido ha estado viviendo desde su fundación. El Partido Republicano es anticomunista por esencia y, por lo tanto, no tenemos por qué seguir ninguna de sus falsas cualidades. Tenemos una reunión programada con la militancia para exigirle al partido que tiene que haber una elección directa. El malestar que existe es muy profundo y José Antonio Kast tiene que recapacitar en cuanto a su función en el partido. El autoritarismo se está viendo reflejado muy fuertemente. Creamos el partido para ser leales a una causa, pero no incondicionales”.

