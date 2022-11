comunicadores son la ventana para visibilizar a comunidad Lgbtq+

1496112

El gobierno de Reino Unido organizó la conferencia virtual Comms For Equality, la primera en Latinoamérica y el Caribe en la que se abordó el rol de la comunicación y sus profesionales para generar un impacto positivo, sumar libertad, derechos e inclusión de la comunidad Lgbtq+.

En la actividad de este 17 de noviembre participaron activistas, periodistas y expertos en temas Lgbtq+ de Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia y Londres. Intervinieron en seis sesiones a través de la plataforma Zoom, donde comentaron sus experiencias y recomendaciones para informar desde el equilibrio e inclusión.

La primera sesión estuvo a cargo de Hugo Greenhalgh, editor en Thompson Reuters Foundation y Openly. Se refirió al rol de la comunicación para contribuir a la libertad y derechos Lgbtq+ en el quehacer diario de los medios impresos y digitales.

Consideró que los periodistas son el medio para que personas transexuales hablen de sus historias y así visibilizarlas para avanzar en temas que les afectan. Además de asegurarse que la información sea neutral e imparcial, pero observando los efectos que puede tener el relato.

Hugo Greenhalgh recomendó a los profesionales de la comunicación tener sensibilidad al momento de informar. Así como entender el problema e investigar el tema que se abordará para evitar errores que afecten la identidad de una persona.

Visibilizar a la comunidad Lgbtq+

En la siguiente sesión los ponentes se encargaron de explicar cómo se puede visibilizar a la comunidad Lgbtq+ por medio de la comunicación diaria. Los participantes coincidieron en que los derechos e historias de cada persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, se deben difundir durante todo el año y no solo en fechas claves.

La diputada, activista, profesora y abogada en Venezuela, Tamara Adrián, comentó que «el arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización con la finalidad de que no se tomen acciones». Asimismo, indicó que todas las limitaciones en grupos que se consideran minorías «son impuestas por mecanismos que pasan de las personas para interiorizar la subordinación».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Familias Diversas de Argentina, Andrea Rivas, dijo que es fundamental la visibilidad de las personas Lgbtq+, porque son muchas las que pasan por un proceso de mostrarse y no vivir en la clandestinidad.

Recomendó a los comunicadores observar cuando una persona no es incluida en una información y cuál es el prejuicio o creencia al no hacerlo y así pensar en las consecuencias que eso puede tener. También puntualizó que al no visibilizar se genera más violencia y estereotipos.

El director de Adesproc Libertad en Bolivia, Alberto Moscoso, estuvo presente en esta sesión y precisó que todo lo relacionado al lenguaje inclusivo se tiene que naturalizar, pero también la cotidianidad de la comunidad Lgbtq+. Explicó que cuando se conocen las identidades se rompen los estereotipos y generalizaciones.

Moscoso pidió a periodistas estar atentos a desinformaciones que buscan confundir a la población, que es un mecanismo de grupos que no apoyan a transexuales.

Cambios en la comunicación en los últimos 10 años

«Antes y ahora» es el nombre con el que se identificó el tercer encuentro en la conferencia Comms For Equality. En este se abordó información relacionada a cambios de la comunicación, la narrativa y mensajes acerca de la comunidad Lgbtq+ en los últimos 10 años

La Alta Comisionada del Reino Unido en Belice, Nicole Davison, aseguró que desde el ámbito de las comunicaciones los temas relacionados a la comunidad Lgbtq+ han tenido cambios notables. Al igual que las estrategias implementadas en la actualidad.

«Estamos en una época completamente distinta, pero tenemos que seguir pensando en varias cosas. Es normal ver publicidades dirigidas a la comunidad Lgbtq+ y eso es muy bueno. Las comunicaciones se han vuelto bastante estandarizadas», destacó la Alta Comisionada, quien además indicó que no se deben olvidar las violaciones vividas y el acoso incesante.

El cónsul general del Reino Unido en Río de Janeiro, Anjoum Noorani, también estuvo presente en esta sesión y recordó que hace una década no existía seguridad en las redes sociales como ahora. Aunque aseguró que los problemas transexuales no han avanzado mucho debido a la resistencia.

Anjoum Nooran consideró que es necesario tener valentía y curiosidad para salir a la calle a conocer gente y hacer conexiones que permitan normalizar a todos los que integran la comunidad Lgbtq+.

Rol de la comunicación en el combate de la desinformación

En la cuarta sesión de la conferencia los ponentes hablaron del rol de la comunicación en el combate de la desinformación y las narrativas falsas que se extienden en la esfera digital en contra de la comunidad Lgbtq+.

El representante de Amnistía Internacional en Venezuela, Yendri Velásquez, comentó que hay países y contextos autoritarios, donde la desinformación dentro de la estrategia política se enmarca en el debilitamiento de la democracia. Por lo tanto, los grupos antiderechos profundizan estigmas que traen como consecuencia el odio.

«En Venezuela tenemos un contexto en el que la información ha migrado a medios digitales, como consecuencia de la censura y ataques a las libertades. Esto hace que grupos antiderechos que cuentan con fondos para atacar la lucha por la igualdad, encuentren oportunidad para impulsar los prejuicios», precisó el activista.

A criterio de Velásquez, para combatir la desinformación «tenemos que dedicarnos a entender cómo se presentan nuevas narrativas antiderechos y cómo utilizan mecanismos a través de medios de comunicación y buscar la manera de afrontarlo».

La directora de la ONG Presente en Perú, Pía Bravo, indicó que actualmente se ven campañas en redes sociales en contra de derechos Lgbtq+ y solo se recibe información negativa. Por lo tanto, dijo que es necesario hacer investigación y ver lo que pasa del otro lado.

Las ponencias en esta ronda finalizaron con el representante de Todo Mejora en Chile, Matías Trujillo, quien destacó que la desinformación produce estereotipos y estigmas en la comunidad Lgbtq+. Por ello, dijo que cuando existen episodios de fake news hay que reconocer el error y averiguar para luego educar.

Equilibrio entre historias Lgbtq+ positivas y negativas

«Buscando el equilibrio» fue el nombre de la quinta sesión, en la que se conversó cómo desde la comunicación se puede alcanzar un equilibrio constructivo entre las historias negativas y las de éxito sobre la comunidad Lgbtq+.

La directora editorial en Homosensual en México, Mildred Pérez, recordó que se han realizado esfuerzos por mostrar lo positivo. Detalló que es importante comunicarlas para evidenciar que también pasan cosas buenas porque en la actualidad las personas «no quieren leer lo malo».

El integrante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, en Chile, Ramón Gómez, aseguró que debe existir un equilibrio y hablar de los aspectos negativos para sensibilizar y crear conciencia. Además, agregó que «cuando se tiene empatía se puede ver lo absurdo de una postura».

Por último, la defensora de derechos humanos y corresponsal de Presentes Latam, en Perú, Gianna Camacho, destacó la importancia de utilizar las comunicaciones como herramientas para generar cambios y realizar acciones para lograr transformaciones en la sociedad.

Taller sobre comunicación inclusiva

La directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, en Argentina, Eugenia Mitchelstein, finalizó la conferencia organizada por el gobierno británico. Realizó un taller sobre el lenguaje inclusivo y su uso diario en el trabajo de la comunicación.

La manera inclusiva de usar sustantivos y pronombres, la mejor práctica del uso de la e, x, @, el uso de expresiones o frases que no fortalezcan roles de género, cómo usamos palabras o términos con género neutro, la mejor práctica para el uso de imágenes en nuestra comunicación, fueron parte de los temas abordados por la especialista y todos los participantes presentes.

Mairen Dona LópezGran Caracas

