EEUU | Steny Hoyer renuncia a liderar la minoría demócrata en la nueva legislatura

El actual líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, informó este jueves de que en la nueva legislatura que comienza en enero renunciará a seguir al frente de su formación.

«Creo que es hora de que continúe mi servicio en un rol diferente. Tengo la intención de continuar mi labor en el Congreso y de regresar al Comité de Asignaciones como miembro para completar el trabajo en el que he estado involucrado durante muchos años, incluido mi enfoque en la educación y atención médica», dijo en una carta a sus compañeros demócratas.

Su anuncio tiene lugar el mismo día en que la presidenta de la Cámara de Representantes, la progresista Nancy Pelosi, señaló que también planea dar un paso atrás en la nueva legislatura, en la que los republicanos tendrán el poder de esa cámara.

En el nuevo ciclo legislativo resultante de las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre, a la espera todavía de los resultados definitivos, los conservadores se han asegurado ya la mayoría en la Cámara de Representantes con 218 de los 435 escaños, mientras que los demócratas conservan el liderazgo del Senado.

I have decided not to seek elected leadership in the 118th Congress – it is time for me to continue my service in a different role. I intend to return to the Appropriations Committee to continue my work focusing on education, health care, and our workers. https://t.co/2i57axC5nf

