Estudio | Los teléfonos inteligentes son depósitos de alérgenos

Los teléfonos móviles inteligentes forman parte de nuestro día a día y casi nos cuesta imaginar la vida sin ellos. Muchos usuarios reconocen que lo primero que hacen cuando se despiertan y lo último antes de dormir es consultar el smartphone, y por eso no es de extrañar que un estudio de la App Annie muestre que el uso del móvil aumentó un 30% en 2021, hasta las 4,8 horas de media al día por persona.

Su uso prolongado y el contacto con las manos, tejidos y diversas superficies han favorecido que los smartphones se hayan convertido en un nido de gérmenes y alérgenos, que podrían constituir un peligro para la salud, sobre todo en el caso de las personas con alergia o asma. Un estudio reciente que se ha presentado en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) ha encontrado elevados niveles de alérgenos de gatos y perros, así como beta-D glucanos (BDG) y endotoxina (sustancias presentes en bacterias) en modelos de teléfonos simulados, y ha mostrado cuál es la mejor forma de higienizarlos.

“Los smartphones mostraron niveles elevados y variables de BDG y endotoxina, y se encontraron alérgenos de gatos y perros en los móviles de los propietarios de mascotas”, ha detallado Hana Ruran, estudiante y autora principal del estudio. “Los BDG se encuentran en las paredes celulares de los hongos y se han encontrado en muchos entornos y superficies que causan síntomas crónicos en las vías respiratorias e irritantes, lo que convierte a los BDG en un marcador consistente para estudiar el moho problemático –añade–. La endotoxina es un potente agente inflamatorio y un marcador de exposición a bacterias Gram negativas”.

Productos eficaces para eliminar los alérgenos de tu móvil

Para realizar el estudio los investigadores diseñaron modelos de teléfono cuyo tamaño y superficie eran similares a los de un smartphone real y limpiaron la superficie frontal del modelo de teléfono como parte de la prueba. Emplearon toallitas electrostáticas para tomar muestras de los modelos de teléfono simulados de 15 voluntarios y, a continuación, midieron los niveles de alérgenos, BDG y endotoxinas de los falsos móviles.

Los productos químicos que incluyeron en las soluciones de mezcla para la limpieza (clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio, ácido tánico y benzoato de bencilo) se pueden adquirir a través de proveedores de laboratorio o de productos químicos, pero no están disponibles en el mercado en las mismas concentraciones que se han usado en el estudio. También se comprobaron las propiedades de limpieza de las toallitas de alcohol isopropílico, útiles pero no tanto, y limpiarlo con un paño seco no demostró ser efectivo.

“La combinación de clorhexidina/cetilpiridinio fue la más eficaz para reducir el BDG y la endotoxina, y la combinación de benzoato de bencilo/ácido tánico redujo con mayor eficacia los alérgenos de los gatos y los perros en los teléfonos inteligentes”, afirma el doctor Peter Thorne, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Iowa y coautor del estudio.

Teniendo en cuenta este estudio, también puede ser útil lavar las carcasas de tu teléfono, y descubrir cuál podría ser una forma segura de limpiar la pantalla de tu móvil sin dañarlo. En este artículo te dábamos las pautas para desinfectar tu Smartphone con garantías.

Con información de WebConsultas