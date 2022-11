Horóscopo del 18 de noviembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 18 de noviembrede 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Siempre es válido decir que NO, no debes sentirte mal por quererte negar a no pasar ciertas convivencias o acudir a ciertos lugares con tu pareja, es muy importante que le expreses cómo es que estos sitios te hacen sentir ajeno a tu persona, ten por seguro que lo entenderá. Retomar el cuidado de tu cuerpo te hará sentir mejor contigo mismo, tu cuerpo es el templo más sagrado que tienes.

TAURO

Te consideras como un lujo ante tus clientes, es por eso que debes bajarte un poco de tu nube y tener presente que de ahora en adelante, ser una persona más rentable te hará tener los pies en la Tierra. La arrogancia es algo que solamente te hace daño, y que ante las demás personas te da una imagen que para nada habla bien de ti, trata de dejar eso a un lado.

GÉMINIS

Una traición podría hacerse presente este día, pon mucha atención atus círculos en los que convives más seguido, como son tus amigos o tu pareja, ten cuidado pues un mal paso podría desencadenar esta traición que te hará sentirte muy mal, no es cosa tuya sino de la otra persona. Los astros se alinean a tu favor para que consigas ese proyecto del que la competencia ha estado reñida.

CÁNCER

Días como hoy te hacen pensar que el amor es como un campo de batalla, cuando comiences a sentir este sentiemiento como una carga o algo con lo que debes lidiar a pasos duros para salir adelante, debes tener un momento para reflexionar lo que es para ti el amor. En este viaje no estás solo, apoyate de tu pareja para expresarle lo que estas esperimentando.

LEO

Momento de salir del circulo de la mediocridad, eres una persona capaz de hacer cualquier cosa que se le ponga enfrente por lo que en el trabajo y lo profesional este tipo de círculos vicios lo único que hacen es que te dentengas en tu camino de crecimiento para buscar nuevas oportunidades. Un estilo de vida saludable te ayudará a sentirte más ligero y mejor contigo mismo.

VIRGO

Desde un principio le diste a tu pareja una imagen en la que siempre iba a tener todo de ti, es momento de que cumplas con todo aquello que prometiste, no dejes pasar más tiempo sin darle a tu pareja todo lo que merece y necesita tener de ti. Una limpeza de energía negativa ayudará a que los ambientes de tu casa se sientan más ligeros, esto también te harán sentir más paz y tranquilidad.

LIBRA

Te has vuelto una persona bastante dura con tu pareja, aunque no lo notes o te des cuenta de tus acciones, es momento de pedir disculpas a tu otra mitad, pues de manera inconscientes haz hecho que él o ella se sienta mal, y eso no esta bien. Eres un signo lleno de muchas ideas y habilidades, no permitas que pasen sobre de ti y haz lo que sea que este en tus manos para que te sumen a ese proyecto.

ESCORPIO

El amor esta lleno de magia y es capaz de hacer cualquier cosa para salir adelante, este sentimiento tenlo muy presente en tu vida para que puedas avanzar en todos los aspectos de tu vida; el amor de paraeja puede ayudarte a sentirte muy capaz de darlo todo en tu relación. Darle gracias a tu cuerpo es una buena forma de estar en balance y, además será una aperturá para el equilibrio con la mente.

SAGITARIO

Toda promesa que se hace se debe cumplir, nada debe dejarse al aire y esas palabras que le has dicho a tu pareja trata de no dejarlas incoclusas y cierra todo aquello que desde un principio le dijiste que harías, parte de esto tiene que ver con la responsabilidad y la verdad. Salir de tu zona de confort será una buena idea este día viernes, pues podrás conectar con otras partes de ti.

CAPRICORNIO

El crazón es un órgano que tiende a experimentar varias emociones, no te guardes nada pues lo único que haces es que este se llene de malos sentimientos que al final del día termiarán saliendo y harán que se sientas mal. El corazón esta hecho para sentir, no te cierres a sacar todo aquello que te estas guardando, parte de esto tiene que ver con tu estabilidad emocional.

ACUARIO

La paciencia en cuanto a la espera es algo que debes trabajar, los frutos no salen de la noche a la mañana por lo que se debe esperar cierto timepo para verlos florecer y madurar, lo mismo debes hacer en cuestiones laborales. Recuerda que estas en terrenos bastante inestables y, en parte se debe a tu esfuerzo pero también tiene que ver con los altos mandos y cómo es que han trabajado en equipo.

PISCIS

Has estado dejando tu bienestar físico al aire, y no tiene s un plan que te ayude a lograr tu meta de sentirte mejor y bajar de peso, recuerda que debes tener un equilibrio entre la forma de alimentar tu cuerpo y el ejercicio. No esperes ver milagros de un día para otro, las metas se trabajan con constancia, responsabilidad y compromiso.