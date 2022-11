Jane Fonda habla sobre cómo afronta su cáncer

La actriz Jane Fonda (Nueva York, 84 años) se ha caracterizado siempre por ser una mujer valiente y que habla claro. Y ahora, a sus 84 años —el próximo 21 de diciembre cumple los 85—, no iba a ser menos. En pleno tratamiento de quimioterapia para luchar contra un cáncer “muy tratable”, la protagonista de Nosotros en la noche (2017) ha hablado sobre cómo afronta este delicado momento de salud. “No tengo miedo a irme, estoy lista, he tenido una vida maravillosa. No es que me quiera ir, pero soy consciente de que será más pronto que tarde que eso ocurra”, ha declarado la ganadora de dos Oscar en una entrevista concedida en exclusiva para el medio estadounidense Entertainment Tonight.

“Cuando llegas a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti, que es más que el queda por delante. Es sencillamente ser realista”, reflexiona la actriz en la misma entrevista. La estrella de la serie Grace y Frankie, donde actúa junto a Lily Tomlin, anunciaba el pasado mes de septiembre que padece un tipo de linfoma de Hodgkins, un tipo de cáncer que se origina en los nódulos linfáticos, es decir, en una parte del sistema inmunológico. “Este es un tipo de cáncer muy tratable. El 80% de los pacientes sobreviven, así que me siento muy afortunada”, escribía la actriz en una publicación de su cuenta de Instagram —donde tiene dos millones de seguidores— cuando hacía pública la enfermedad.